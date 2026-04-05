Вердикт Смолова по поведению Соболева

Бывший форвард сборной России Федор Смолов оценил игру и поведение нападающего «Зенита» Александра Соболева.
«Саша – состоявшийся футболист, который забил много голов, играл за сборную. Его поведение – это не наигранная история. Ему виднее, как себя вести», – сказал Смолов.
- До «Зенита» Соболев выступал за «Спартак», «Енисей», «Крылья Советов», «Томь» и барнаульское «Динамо».
- Больше всего он забил в составе красно-белых – 58 голов в 140 матчах. За сборную России Александр провел 14 игр и отличился 6 мячами.
- Его статистика в «Зените»: 61 матч, 17 голов, 6 ассистов. Соболев сейчас основной нападающий петербуржцев.
