Инсайд о будущем спартаковца Пруцева

Инсайдер Андрей Панков описал ситуацию с полузащитником Данилом Пруцевым.

26-летний Пруцев в этом сезоне провел за «Локомотив» 27 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

Права на футболиста принадлежат «Спартаку», контракт с которым у игрока рассчитан до середины 2028 года.

В 19:30 мск команды начнут матч между собой.

«В контракте Пруцева со «Спартаком» прописана фиксированная сумма отступных в 6,5 млн евро. Соответственно, именно за столько «Локомотив» (как и любой другой клуб) может забрать Пруцева летом.

У «Локомотива» и игрока есть взаимное желание перейти от аренды к полноценному трансферу. Пруцев находится на первом месте в шорт-листе клуба на летнее трансферное окно. Однако пока желания «Локомотива» не совпадают с возможностями – таких денег просто нет.

Возможность выкупа Пруцева будет зависеть от летних продаж «Локомотива». В первую очередь – от трансфера Алексея Батракова в Европу. После нынешнего сезона сумма отступных у Алексея составит 16 млн евро, что сильно упростит его переход в европейский клуб. И если трансфер случится, то часть из этих денег пойдeт на сделку по Пруцеву.

А что «Спартак»? В клубе понимают, что не могут гарантировать Пруцеву игровое время, потому что тот вряд ли выиграет конкуренцию в центре поля. В «Спартаке» осознают качества Данила и его ценность в контексте лимита на легионеров, но при этом полностью открыты к его продаже», – написал источник.