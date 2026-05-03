Губернатор Федорищев: «Дзюбу любит все футбольное общество, он выдающийся»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, ответил на вопрос о будущем форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

– Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона». Есть ли у вас информация, останется ли он в команде?

– По поводу будущего того или иного игрока – это должно озвучивать руководство «Акрона». Дзюбу знает и любит все футбольное общество нашей страны, он выдающийся игрок. Очень рады, что в команде Самарской области, в «Акроне», есть такой сильный форвард и капитан. Артему желаем успехов на любом поприще, что он выберет – продолжение карьеры игрока или что‑то другое. Точно знаю, что никаких противоречий и конфликтов нет.