Кисляк выделил положительные моменты в проигранном матче «Зениту»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк дал комментарий после матча 28-го тура РПЛ против «Зенита».

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1. Москвичи забили первыми с пенальти, но затем пропустили три гола. Главный тренер Фабио Челестини не стал подавать в отставку после поражения.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

ЦСКА остался на шестом месте в таблице РПЛ. Впереди у команды кубковое дерби против «Спартака» на «Лукойл Арене». Оно состоится 6 мая. Победитель отправится в суперфинал, который состоится 24 мая в «Лужниках».

«Начало матча было хорошим. Забили быстрый гол. «Зенит» ничего не мог сделать. Гол с углового в наши ворота чуть пошатнул. Во втором тайме мастерство игроков «Зенита» сыграло свою роль. Сегодня на что-то сетовать тяжело, просто «Зенит» оказался сильнее. Сложно что-то добавить.

В последних двух матчах можно найти положительные вещи. Команда ищет свою игру. В начале весны были провальные матчи по игре и борьбе, а сейчас команда играет и борется. Не только результат все определяет. Следующие матчи могут быть интересными. Прошедшие игры надо забыть.

Со «Спартаком» будут эмоции и битва. Это совершенно другое. А так просто идем от матча к матчу», – сказал Кисляк.