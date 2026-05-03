Болельщики «Зенита» обратились к «Акрону» с важной просьбой

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало обращение к «Акрону» перед его матчем с «Краснодаром».
«Уважаемый ФК «Акрон».
Мы ради вас продали обратно Жерсона. Мы воспитали для вас Дзюбу.
Да что там, в рамках поддержания отечественного автопрома мы Вендела на «Ладу» с «Ламбы» пересадили.
Давайте там как-то тоже, а?» – написали петербуржцы.
- Встреча в Самаре начнется в 17:00 мск.
- В случае победы «Краснодар» вернется на 1-е место, подвинув «Зенит».
- «Краснодар» защищает титул.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»