Узбекистанец Хусанов может сменить «Манчестер Сити» на другой клуб АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов летом может сменить клуб. К игроку есть интерес со стороны «Челси».
В системе «Челси» с лета точно будет другой футболист из Центральной Азии – казахстанский нападающий Дастан Сатпаев.
- Хусанов женился в мае 2025 года. Церемония прошла в Ташкенте. Абдукодир приглашал тренеров и партнеров по «Манчестер Сити», но никто не приехал, ограничившись видеопоздравлениями.
- «Манчестер Сити» купил Хусанова у «Ланса» год назад за 40 миллионов евро. За время в «Сити» Абдукодир провел 43 матча, забил один гол в Кубке Англии.
- До «Ланса» Абдукодир был в минском «Энергетике-БГУ».
Источник: телеграм-канал Александра Троицкого