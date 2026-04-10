  • Семин предъявил претензии российским клубам насчет узбекистанца Хусанова

Семин предъявил претензии российским клубам насчет узбекистанца Хусанова

Сегодня, 21:12
1

Бывший тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин негодует, что российские клубы в свое время упустили защитника Абдукодира Хусанова.

– Хусанов для меня полное откровение! Он ведь не сразу в «Сити» оказался. Сначала парень играл в Узбекистане, затем в Белоруссии, откуда попал во Францию и уже оттуда – в Англию. Так где были наши ясновидящие селекционеры? Как вы пропустили такого игрока? Надо же видеть футбол и футболистов! Так же, как в «Локомотиве» упустили Хвичу. А Гвардиола этот алмаз разглядел – и взял его.

Хусанов играет что в центре обороны, что на краю без потери качества, что бывает редко. Тем более он очень молод, но в таком возрасте тренер уровня Пепа доверяет ему важнейшие матчи. В «Манчестер Сити», где переполненные трибуны, топ-соперники, колоссальное напряжение и высший уровень!

– Хусанова уже дважды признавали в «Сити» игроком месяца.

– Вот видите – молодец парень. Но это же надо было увидеть – без стереотипов: кто, откуда... Вот как он прошел мимо нашей лиги?! Думаю, пригласи его из Узбекистана в любой клуб РПЛ – он бы пошел. Но не видели. Вот в чем проблема.

  • Хусанов женился в мае 2025 года. Церемония прошла в Ташкенте. Абдукодир приглашал тренеров и партнеров по «Манчестер Сити», но никто не приехал, ограничившись видеопоздравлениями.
  • «Манчестер Сити» купил Хусанова у «Ланса» год назад за 40 миллионов евро.
  • До «Ланса» Абдукодир был в минском «Энергетике-БГУ».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Хусанов Абдукодир Семин Юрий
Комментарии (1)
Fibercore
1775849682
Потому что у нас селекционеры смотрят не на талант пацанов, а на кошельки их родителей. Потому так мало и играет воспитанников в "родном" клубе. Отсюда и невнятная игра за команду - нет былого куража за бренд играть, как было раньше. Оттого и трибуны пустые. Как можно в 25 млн.Москве не набирсть стабильно и 20 тыс.зрителей? И никакие легионеры это не исправят.
