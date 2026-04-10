Семин предъявил претензии российским клубам насчет узбекистанца Хусанова

Бывший тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин негодует, что российские клубы в свое время упустили защитника Абдукодира Хусанова.

– Хусанов для меня полное откровение! Он ведь не сразу в «Сити» оказался. Сначала парень играл в Узбекистане, затем в Белоруссии, откуда попал во Францию и уже оттуда – в Англию. Так где были наши ясновидящие селекционеры? Как вы пропустили такого игрока? Надо же видеть футбол и футболистов! Так же, как в «Локомотиве» упустили Хвичу. А Гвардиола этот алмаз разглядел – и взял его.

Хусанов играет что в центре обороны, что на краю без потери качества, что бывает редко. Тем более он очень молод, но в таком возрасте тренер уровня Пепа доверяет ему важнейшие матчи. В «Манчестер Сити», где переполненные трибуны, топ-соперники, колоссальное напряжение и высший уровень!

– Хусанова уже дважды признавали в «Сити» игроком месяца.

– Вот видите – молодец парень. Но это же надо было увидеть – без стереотипов: кто, откуда... Вот как он прошел мимо нашей лиги?! Думаю, пригласи его из Узбекистана в любой клуб РПЛ – он бы пошел. Но не видели. Вот в чем проблема.