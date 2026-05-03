Владелец «Акрона» раскрыл планы по строительству стадиона

3 мая, 12:24

Павел Морозов, владелец «Акрона», раскрыл планы насчет нового стадиона в Тольятти.

– Вячеслав Федорищев сказал, что регион поможет со стадионом? Мы с губернатором ничего подобного не обсуждали. Может быть, это какие-то его мысли, с которыми он со мной пока не поделился. Прокомментировать это не могу.

Мы сейчас основные силы и деньги тратим на реконструкцию академии и футбольной базы. Планируем до конца 2027 года полностью закончить эти строительные работы, и потом начнем думать о стадионе. Мы его построим, он будет 100 процентов. Просто чуть позже. Сейчас не самое лучшее время – и СВО, и определенные проблемы в экономике, поэтому нет больших денег, чтобы построить хороший, качественный стадион, а что-то не основательное строить мы не хотим.

– Если смотреть на перспективу, на какие сроки вы рассчитываете?

– От помощи региона мы 100 процентов отказываться не будем. Если область предложит какую-то помощь при строительстве, мы, конечно, согласимся. Если говорить реально о сроках, то ориентируемся на 2030-2032 годы. Наверное, плюс-минус тогда стадион будет построен.

– Вы планируете построить его в Тольятти?

– Конечно. У нас есть топовая локация: стадион «Торпедо», который находит в центре автозаводского района Тольятти. Это хорошая в прошлом арена, которая вмещала 18 тысяч болельщиков. Сейчас она, к сожалению, находится в аварийном состоянии, поэтому в планах полностью ее демонтировать, снести и на ее месте построить новый стадион.

Мы сами очень хотим играть в Тольятти. В Самаре, конечно, приятно проводить матчи, там хороший, большой стадион, построенный к чемпионату мира. Но основная наша аудитория – город Тольятти, там наши болельщики. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы когда-то начать играть дома.

  • «Акрон» в РПЛ с 2024 года.
  • Сейчас команда борется за выживание.
  • В 17:00 мск начнется матч 28-го тура РПЛ «Акрон» – «Краснодар».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон
