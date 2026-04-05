Карпин рассказал, чем занимается в паузе между матчами сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне посетил академию «Зенита» и матч ЮФЛ.
«Сейчас я по полной программе погружен в ЮФЛ. Помимо того, что это соревнование хорошее, оно ещe и систематическое. Это самое главное. Система даeт свои плоды и мы это видим на примере состава сборной России. Плюс эта система готовит не только футболистов, но и тренеров, арбитров.
То есть она очень похожа на РПЛ, максимально приближена к профессиональному футболу. Пусть ребята чувствуют соревновательный процесс, потому что дальше их ждут уже взрослые лиги. Нуждается ли сборная в подпитке новыми молодыми игроками? Любая команда нуждается в этом. И чем больше будет у нас игроков уровня Батракова и Кисляка, тем интереснее и лучше будет для всех», – сказал Карпин.
- Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
- У Карпина за 17-летнюю тренерскую карьеру один трофей – «Копа дель Соль» со «Спартаком» в 2012 году.