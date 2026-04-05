Карпин рассказал, чем занимается в паузе между матчами сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне посетил академию «Зенита» и матч ЮФЛ.

«Сейчас я по полной программе погружен в ЮФЛ. Помимо того, что это соревнование хорошее, оно ещe и систематическое. Это самое главное. Система даeт свои плоды и мы это видим на примере состава сборной России. Плюс эта система готовит не только футболистов, но и тренеров, арбитров.

То есть она очень похожа на РПЛ, максимально приближена к профессиональному футболу. Пусть ребята чувствуют соревновательный процесс, потому что дальше их ждут уже взрослые лиги. Нуждается ли сборная в подпитке новыми молодыми игроками? Любая команда нуждается в этом. И чем больше будет у нас игроков уровня Батракова и Кисляка, тем интереснее и лучше будет для всех», – сказал Карпин.