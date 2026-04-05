Бывший форвард «Зенита» Кежман шокировал болельщиков новым имиджем

В социальных сетях опубликовано фото бывшего форварда сборной Сербии Матеи Кежмана. Болельщики удивлены имиджу спортсмена.

У Кежмана теперь густая борода с проседью.

Больше всего матчей в карьере Кежман провел за ПСВ (2000-2004 годы). С командой он дважды выигрывал Эредивизие, трижды – Суперкубок страны.

В 2009 году Кежмана у «ПСЖ» арендовал «Зенит». В том году Матея провел за петербуржцев десять матчей в чемпионате России, забил два гола.

В 2011 году форвард выступал за белорусский БАТЭ. В чемпионате Беларуси футболист провел шесть встреч, не отметившись голами. За сборную Сербии и Черногории Кежман провел 49 матчей, забил 17 голов.

Фото: телеграм-канал Спортса