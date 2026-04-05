Соболева признали лучшим российским форвардом

Бывший спартаковец Максим Деменко высоко оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Соболев забил весной уже пять голов. Он отвечает на то, что его не вызвали в сборную, хотя ему для поддержки это было нужно. Ему сейчас надо себя продолжать проявлять, показывать результативность.

Хочется пожелать ему удачи, чтобы он преодолел переломный момент. Сейчас Соболев – это лучший российский нападающий», – сказал Деменко.