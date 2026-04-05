Соболева признали лучшим российским форвардом

Бывший спартаковец Максим Деменко высоко оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева.
«Соболев забил весной уже пять голов. Он отвечает на то, что его не вызвали в сборную, хотя ему для поддержки это было нужно. Ему сейчас надо себя продолжать проявлять, показывать результативность.
Хочется пожелать ему удачи, чтобы он преодолел переломный момент. Сейчас Соболев – это лучший российский нападающий», – сказал Деменко.
- До «Зенита» Соболев выступал за «Спартак», «Енисей», «Крылья Советов», «Томь» и барнаульское «Динамо».
- Больше всего он забил в составе красно-белых – 58 голов в 140 матчах. За сборную России Александр провел 14 игр и отличился 6 мячами.
- Его статистика в «Зените»: 61 матч, 17 голов, 6 ассистов.
