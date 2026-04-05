Мусаев пообещал провести серьезный разговор с игроком «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал удаление полузащитника Александра Черникова в матче 23-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

Воспитанника «Краснодара» удалили в компенсированное время второго тайма. Черников получил две желтые карточки и пропустит следующий матч РПЛ против «Зенита».

– Черников получил красную карточку, насколько эта ситуация добавит головной боли?

– Добавляет. Такое ненужное удаление. Первую карточку получил за разговоры, чего делать категорически нельзя сейчас. Будем разговаривать с ним, что‑то придумаем.