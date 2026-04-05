Черчесов пошутил на тему «Спартака» после поражения от «Краснодара»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал удаление своего полузащитника Исмаэла в матче 23-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара» (0:1).
Бразильца удалили в компенсированное время второго тайма.
– Исмаэл Силва получает красную карточку второй матч подряд.
– Видимо, в «Спартак» хочет. Красный цвет, видимо, любит.
– Санкции будут?
– Какие санкции? Это же футбол. Я не знаю, был ли фол.
– Был.
– Бывает.
- «Краснодар» победил «Ахмат» в третьем очном матче подряд.
- «Ахмат» остался на девятой строчке таблицы. Команда впервые проиграла весной.
- У «Краснодара» пять побед подряд. Впереди гостевой матч против «Зенита» (12 апреля).
Источник: «Советский спорт»