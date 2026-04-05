Черчесов пошутил на тему «Спартака» после поражения от «Краснодара»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал удаление своего полузащитника Исмаэла в матче 23-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара» (0:1).

Бразильца удалили в компенсированное время второго тайма.

– Исмаэл Силва получает красную карточку второй матч подряд.

– Видимо, в «Спартак» хочет. Красный цвет, видимо, любит.

– Санкции будут?

– Какие санкции? Это же футбол. Я не знаю, был ли фол.

– Был.

– Бывает.