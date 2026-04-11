Черчесов прокомментировал упущенную «Ахматом» победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарий после матча 24-го тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов» (2:2).

«Не понравилось то, что мы не выиграли. А так, мы ждали такую игру. «Крылья Советов» пару матчей проиграли, а теперь у них были домашние игры. Мы знали, что они будут играть агрессивно, что соперник и сделал, забив уже на пятой минуте. Наша команда хорошо отреагировала. То, к чему мы готовились, по большому счету я увидел – ответный гол забили и затем второй мяч перед перерывом.

Во втором тайме соперник кое-какие замены сделал – у них получился навал, мы пару раз сыграли не так, как надо, и потеряли инициативу. У нас были очень хорошие выходы из обороны в атаку, другое дело, что мы не логично их завершили. Пересмотрим эпизоды спокойно, разберем», – сказал Черчесов.