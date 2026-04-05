Игрока РПЛ назвали «бешеным чертом»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов высказался о голе форварда «Краснодара» Джона Кордобы в игре 23-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).
Кордобу признали лучшим в матче. Футболист лидирует в бомбардирской гонке РПЛ.
«Кордоба бешеный чeрт. Однозначно лучший игрок чемпионата России. Без вариантов…
И это после сборных, кстати. Надеюсь, на чемпионате мира-2026 он будет в основе», – написал Андронов.
- «Краснодар» победил «Ахмат» в третьем очном матче подряд.
- «Ахмат» остался на девятой строчке таблицы. Команда впервые проиграла весной.
- У «Краснодара» пять побед подряд. Впереди гостевой матч против «Зенита» (12 апреля).
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова