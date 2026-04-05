Гонду прокомментировал дебютный гол за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду высказался о дебютном голе за команду.

Игрок накануне забил «Акрону» в 23-м туре РПЛ (2:1).

– Забитый гол придаст уверенности?

– Я очень счастлив, что забил этот гол. Я его ждал, искал его. Знаю, что на меня возлагаются огромные надежды. Очень рад своему голу и тому, что команда победила.

– Что чувствовал, когда не мог забить?

– В футболе бывают такие временные периоды. Мы провели очень хороший предсезонный сбор. То, как мы начали вторую часть чемпионата, снижает уверенность. Но мы постоянно верим в себя, и самое важное, что в матче с «Акроном» мы дали результат. За счет этого положительного результата улучшается и игра.