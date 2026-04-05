Лапочкин разобрал отмененный гол Дзюбы в матче с ЦСКА

5 апреля, 10:03
10

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин разобрал отмену гола нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Мяч Дзюбы отменили в компенсированное время второго тайма.

«Когда смотришь видео, во-первых, Игорь Акинфеев выпрыгивает и хочет сыграть в мяч, а Дзюба сначала просто кладет на вратаря руку, а потом отталкивает его.

Во-вторых, это произошло в площади ворот, где голкипер практически неприкосновенен. Поэтому по видео – очевидный фол», – сказал Лапочкин.

  • Дзюба в этом матче забил с пенальти на 60-й минуте.
  • ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.
  • У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон Дзюба Артем Лапочкин Сергей
Комментарии (10)
Интерес
1775372802
Процитировал бы просто пункт правил: "Нарушением считается ограничение движения вратаря посредством создания ему помех, например, при отражении углового удара." А то опять получается, что "на мой взгляд", как у "обиженного родным клубом" болтуна Гришина.
vick-north-west
1775373317
Ну вот и разобрались. Дзюба, обтекай, "или что".
Красногвардейчик
1775373778
Так и гол Спартака отменять нужно было, там Дмитриев вообще более очевидно блокировал Игоря
...уефан
1775375164
...лапки вверх, падла, деньги из карманов на стол!...
Evgenijgerasimov607@gmail
1775377361
Это тот Тапочкин,которому впаяли 10 лет
Strig
1775383720
подарочный сертификат на 2 очка - одно в сортире и второе в мундире...
Carvalho74
1775391886
Странно, что ***** сдесь ещё не навоняли)
Carvalho74
1775391932
Б*о*м*ж*и
