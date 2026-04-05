Лапочкин разобрал отмененный гол Дзюбы в матче с ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин разобрал отмену гола нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Мяч Дзюбы отменили в компенсированное время второго тайма.

«Когда смотришь видео, во-первых, Игорь Акинфеев выпрыгивает и хочет сыграть в мяч, а Дзюба сначала просто кладет на вратаря руку, а потом отталкивает его.

Во-вторых, это произошло в площади ворот, где голкипер практически неприкосновенен. Поэтому по видео – очевидный фол», – сказал Лапочкин.