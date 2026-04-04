«Никаких комментариев»: Черчесов – после поражения от «Краснодара»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов выступил с речью после матча 23-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара» (0:1).
Единственный гол в последние десять минут основного времени забил нападающий гостей Джон Кордоба.
«Никаких комментариев. Хороший матч. Мы проиграли 0:1. Результат не понравился, но по большому счeту что планировали, то и делали. Видели хорошую команду, тяжeлую игру», – сказал Черчесов.
- «Краснодар» победил «Ахмат» в третьем очном матче подряд.
- «Ахмат» остался на девятой строчке таблицы. Команда впервые проиграла весной.
- У «Краснодара» пять побед подряд. Впереди гостевой матч против «Зенита» (12 апреля).
