«Никаких комментариев»: Черчесов – после поражения от «Краснодара»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов выступил с речью после матча 23-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара» (0:1).

Единственный гол в последние десять минут основного времени забил нападающий гостей Джон Кордоба.

«Никаких комментариев. Хороший матч. Мы проиграли 0:1. Результат не понравился, но по большому счeту что планировали, то и делали. Видели хорошую команду, тяжeлую игру», – сказал Черчесов.