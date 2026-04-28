Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В РПЛ отреагировали на скандальные интервью Евсеева

Сегодня, 10:19
7

Президент РПЛ Александр Алаев высказался об интервью главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева.

«Отношусь спокойно к словам Евсеева. Ругаться матом в эфире плохо, но это эмоции. Поставьте себя на его место. Его оштрафовали – он помолчал. Вадим Валентинович эмоциональный человек, большой тренер. Мы раздуваем там, где не надо», – сказал Алаев.

  • Ранее тренер махачкалинцев дважды был оштрафован КДК РФС на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение и использование ненормативной лексики в интервью.
  • После домашнего матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2) Евсеев в эфире произнес нецензурные слова 12 раз за 37 секунд.
  • После гостевой игры 24-го тура с «Локомотивом» (1:1) Евсеев использовал нецензурные слова 7 раз.

Еще по теме:
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Евсеев Вадим Алаев Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1777362008
Артур Григорьянц Председатель КДК «Возбудили дело по материалам СМИ. Нашей задачей было установить, насколько слова Абаскаля являются ненормативной лексикой. Мы установили, что Абаскаль не оскорблял ни судей, ни определенных лиц. Учитывая все обстоятельства, по статье 96 дисциплинарного регламента за неспортивное поведение официального лица клуба —оштрафовать главного тренера «Спартака» Как сообщает Metaratings, «Спартак» передал КДК заключение независимой лингвистической экспертизы, разобравшей слова Абаскаля. В нём говорится, что слова испанца не носили оскорбительного характера. «Чёрт побери, чёрт-те что, чёрт меня побери», - именно это означала фраза Абаскаля.» Таким образом, рассейские тренеришки могут материться в прямом эфире) Эмоции, понимаешь ли)) Но ТРЕНЕРАМ «СПАРТАКА» ДАЖЕ ФРАЗА «Чёрт побери» есть грубейшее нарушение регламента, норм этики и устоев государства!!!
Ответить
grisawele
1777363888
Ответить
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 