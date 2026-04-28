В РПЛ отреагировали на скандальные интервью Евсеева

Президент РПЛ Александр Алаев высказался об интервью главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева.

«Отношусь спокойно к словам Евсеева. Ругаться матом в эфире плохо, но это эмоции. Поставьте себя на его место. Его оштрафовали – он помолчал. Вадим Валентинович эмоциональный человек, большой тренер. Мы раздуваем там, где не надо», – сказал Алаев.