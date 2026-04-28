В РПЛ отреагировали на скандальные интервью Евсеева

Президент РПЛ Александр Алаев высказался об интервью главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева.
«Отношусь спокойно к словам Евсеева. Ругаться матом в эфире плохо, но это эмоции. Поставьте себя на его место. Его оштрафовали – он помолчал. Вадим Валентинович эмоциональный человек, большой тренер. Мы раздуваем там, где не надо», – сказал Алаев.
- Ранее тренер махачкалинцев дважды был оштрафован КДК РФС на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение и использование ненормативной лексики в интервью.
- После домашнего матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2) Евсеев в эфире произнес нецензурные слова 12 раз за 37 секунд.
- После гостевой игры 24-го тура с «Локомотивом» (1:1) Евсеев использовал нецензурные слова 7 раз.
