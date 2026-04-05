В «Сосьедаде» объяснили, почему Захарян не сыграл с «Леванте»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал невыход Арсена Захаряна на поле в матче Примеры против «Леванте» (2:0).
– Почему Захарян так и не вышел вчера на поле? У него повреждение?
– Арсен был готов играть, но главный тренер сделал выбор в пользу других игроков. Никакого повреждения у него нет.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года.
- Тогда его купили у московского «Динамо» за 13 миллионов евро.
- С тех пор хавбек забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 64 матчах.
- В этом сезоне он отличился одним забитым мячом в 20 играх.
- Контракт Арсена с испанским клубом рассчитан до лета 2029-го.
