В «Сосьедаде» объяснили, почему Захарян не сыграл с «Леванте»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал невыход Арсена Захаряна на поле в матче Примеры против «Леванте» (2:0).

– Почему Захарян так и не вышел вчера на поле? У него повреждение?

– Арсен был готов играть, но главный тренер сделал выбор в пользу других игроков. Никакого повреждения у него нет.