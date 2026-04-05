Мнение Дзюбы о голе, пропущенном «Акроном» из-за нового правила

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о нововведении в РПЛ.

Теперь вратарей, которые задерживают мяч в течение более чем восьми секунд, наказывают угловым. С такого корнера ЦСКА забил «Акрону» (2:1) в 23-м туре чемпионата России по футболу.

– Какое мнение по эпизоду с правилом восьми секунд?

– Я к этому судье очень уважительно отношусь, мне он очень нравится. Но как‑то строго. Молодой вратарь, как понять вот в какой момент 8 секунд, в какой 9. Ну хорошо. До этого я ни разу не видел таких эпизодов.

