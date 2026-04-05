  • «Спартак» и «Фратрия» поздравили Федуна с юбилеем: «Имя навсегда вписано в историю клуба»

«Спартак» и «Фратрия» поздравили Федуна с юбилеем: «Имя навсегда вписано в историю клуба»

5 апреля, 11:20
20

Крупнейшее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовала поздравление с днем рождения для бывшего владельца клуба Леонида Федуна.

«Леониду Федуну – 70!

Поздравляем бывшего владельца «Спартака» с днем рождения! Крепкого здоровья и успехов во всeм», – написали болельщики.

«Поздравляем Леонида Федуна с юбилеем!

Сегодня 70 лет исполняется Леониду Арнольдовичу Федуну – человеку, чьe имя навсегда вписано в историю «Спартака».

Леонид Арнольдович внeс неоценимый вклад в развитие клуба, его инфраструктуры и укрепление спортивных позиций команды. Его поддержка позволила «Спартаку» реализовать масштабные проекты и оставаться одним из флагманов российского футбола.

Благодарим Леонида Арнольдовича за преданность красно‑белым цветам и верность традициям «Спартака». Желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и вдохновения», – написала пресс-служба «Спартака».

  • Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
  • При нем команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • По окончании сезона-2021/22 «Лукойл» выкупил клуб у Федуна.

Источник: телеграм-канал «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (20)
1775378354
Даже о Федуне начали вспоминать с ностальгией, а кто-то ещё удивляется растущей популярностью Ленина-Сталина у поколений, не живших при их времени.
VVM1964
1775379298
С днем рождения - оставил свой след в истории Спартака ! Не однозначный конечно, но ... по крайней мере без вариантов СПАСИБО за стадион !!!
andr45
1775379693
СПАРТАКОВЦЫ И ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ О ФЕДУНЕ СЕМИН «Найдите другого человека, который каждый год будет тратить €100 миллионов личных денег, человека, который сделал бы для «Спартака» такой стадион и музей, человека, который содержит академию. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в «Спартаке» кто-нибудь не получил вовремя зарплату? Никогда такого не было.Такие люди, как Федун, развивают футбол. Не будь его, может, и серьёзного клуба бы не было» ЧЕРЧЕСОВ «Спартаку» очень повезло в том, что под руководством Леонида Федуна клуб практически не знал финансовых проблем и мог спокойно планировать свою деятельность и эффективно развиваться. Красавец-стадион, академия - это актив на годы для будущего поколения «красно-белых». Понятно, что болельщики всегда ждали и будут ждать от клуба максимальных результатов, но здесь уже многое зависело не только от руководства, но и от тренеров и футболистов.»
andr45
1775380226
ИГРОКИ О ФЕДУНЕ ТИТОВ «Федуну могу сказать только большое спасибо за то, что он сделал для клуба. В его правлении были и минусы, и плюсы, но надо помнить, что человек вкладывал свои деньги, причем огромные деньги, а в основном получал только негатив в свою сторону» ТИХОНОВ «Федуну можно сказать только спасибо за то, что он так много делал для «Спартака», столько лет жизни потратил.» ГЛУШАКОВ «Спасибо ему за красивый стадион: наконец-то у «Спартака» появился собственный дом, о котором миллионы болельщиков мечтали долгие годы и будут помнить всегда. Он всегда был доброжелателен, открыт, никогда не отказывал в разговоре. Настоящий мужик.» ПАВЛЮЧЕНКО «Могу сказать Леониду Арнольдовичу большое спасибо! Федун внес большой вклад в клуб. Он жил командой. Многие будут его вспоминать как хорошего человека». СОБОЛЕВ «Федун любил «Спартак» так, как никто его не любил, по-настоящему болел и переживал за клуб. А после ухода таких людей в клубе не осталось.»
Литейный 4 (returned)
1775383292
Дорогая игрушка для Федуна. Он туда вбухал впустую более 3 лярдов денег, захапавши их с народного достояния. Гыгыгы
  • Читайте нас: 