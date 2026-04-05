«Спартак» и «Фратрия» поздравили Федуна с юбилеем: «Имя навсегда вписано в историю клуба»

Крупнейшее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовала поздравление с днем рождения для бывшего владельца клуба Леонида Федуна.

«Леониду Федуну – 70!

Поздравляем бывшего владельца «Спартака» с днем рождения! Крепкого здоровья и успехов во всeм», – написали болельщики.

«Поздравляем Леонида Федуна с юбилеем!

Сегодня 70 лет исполняется Леониду Арнольдовичу Федуну – человеку, чьe имя навсегда вписано в историю «Спартака».

Леонид Арнольдович внeс неоценимый вклад в развитие клуба, его инфраструктуры и укрепление спортивных позиций команды. Его поддержка позволила «Спартаку» реализовать масштабные проекты и оставаться одним из флагманов российского футбола.

Благодарим Леонида Арнольдовича за преданность красно‑белым цветам и верность традициям «Спартака». Желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и вдохновения», – написала пресс-служба «Спартака».