Газизов двумя словами описал Федуна

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о Леониде Федуне.
– Где сейчас расписка, которую вам дал Леонид Арнольдович?
– Хранится у меня. Это великая вещь, человеком написанная. Федун – бомбический чувак, большой бизнесмен.
– В чем он бомбический?
– Он меня [этой распиской] как осла морковкой потащил, а я сразу и поехал. Спасибо Леониду Арнольдовичу за огромный опыт.
- Газизов подал несколько исков после своего увольнения из «Спартака» в декабре 2020 года.
- Ключевой иск касался расписки, которую, по утверждению Газизова, ему дал Федун, обещая 10% акций «Спартака».
- Газизов проиграл дело во всех судебных инстанциях.
Источник: «РБ Спорт»