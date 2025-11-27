Введите ваш ник на сайте
Газизов двумя словами описал Федуна

Сегодня, 12:55
6

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о Леониде Федуне.

– Где сейчас расписка, которую вам дал Леонид Арнольдович?

– Хранится у меня. Это великая вещь, человеком написанная. Федун – бомбический чувак, большой бизнесмен.

– В чем он бомбический?

– Он меня [этой распиской] как осла морковкой потащил, а я сразу и поехал. Спасибо Леониду Арнольдовичу за огромный опыт.

  • Газизов подал несколько исков после своего увольнения из «Спартака» в декабре 2020 года.
  • Ключевой иск касался расписки, которую, по утверждению Газизова, ему дал Федун, обещая 10% акций «Спартака».
  • Газизов проиграл дело во всех судебных инстанциях.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
swot1205
1764237767
мда, взрослый дядя, а в сказки верит
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1764240458
Слово ,,как,, тут неуместно.
Ответить
Интерес
1764240496
Он просто политработник, окормлявший человеческие души с позиций марксизма-ленинизма, а потом вывернул жилетку наизнанку, и стал окормлять с позиций отрицания его.
Ответить
Diminio
1764248628
Наивный Чувашин
Ответить
  • Читайте нас: 