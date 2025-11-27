Газизов двумя словами описал Федуна

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о Леониде Федуне.

– Где сейчас расписка, которую вам дал Леонид Арнольдович?

– Хранится у меня. Это великая вещь, человеком написанная. Федун – бомбический чувак, большой бизнесмен.

– В чем он бомбический?

– Он меня [этой распиской] как осла морковкой потащил, а я сразу и поехал. Спасибо Леониду Арнольдовичу за огромный опыт.