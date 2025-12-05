«Его заставили»: Бубнов отреагировал на извинения Гусева перед Карпиным

Александр Бубнов прокомментировал извинения Ролана Гусева перед Валерием Карпиным.

«Я уверен, его заставили сделать это. Текст не его, это штамп, там всe так расписано, Гусев в жизни так не скажет. Его заставили, он извинился и так про себя думает: «Ну ладно, вы хотели, я извинился перед вами. А я как считал, так и считаю, что я прав». И [в этом смысле] он тоже будет прав.

Единственное, что, если бы он не извинился, к нему могли какие-то санкции применить. В клубе. А так, его, вероятно, никто и не трогал. Думаю, в тренерском-то штабе точно», – сказал Бубнов.