  • Мэддисон назвал идеального тренера для «Динамо»: «Только он спасет после Гусева»

Мэддисон назвал идеального тренера для «Динамо»: «Только он спасет после Гусева»

6 февраля, 16:56
9

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон ответил на вопрос о лучшем тренере для московской команды.

«Леонид Викторович Слуцкий – только он спасет «Динамо». И вернет в Премьер-лигу после того, как Ролан Гусев выведет в ФНЛ», – сказал Мэддисон во время прямой трансляции.

  • Динамовцы после 18 туров идут на 10-м месте в таблице РПЛ.
  • Во время зимней паузы Ролана Гусева утвердили на посту главного тренера.
  • Он временно возглавлял команду после ноябрьской отставки Валерия Карпина.

Аршавин – о тренерском штабе «Динамо»: «Получился винегрет» 5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Динамо»: 6 февраля 2026
РПЛ отменила дисквалификацию Мойзеса на Зимнем кубке РПЛ 10
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Гусев Ролан
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1770387485
Может после Карпина (фанаты Карпина, можете не писать, я уже знаю, что вы хотите сказать)
Ответить
biber.ru
1770389797
Мэддисон это фамилия?
Ответить
Динамиик
1770389905
Мэд, что пьешь???
Ответить
Чилим.
1770392568
Дурак,с. И не лечится...
Ответить
neim
1770418588
Сначала надо после Карпина спасти. А от Мэддисона надеюсь адекватные болельщики Динамо где-нибудь на трибуне избавятся.
Ответить
