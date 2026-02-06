Мэддисон назвал идеального тренера для «Динамо»: «Только он спасет после Гусева»

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон ответил на вопрос о лучшем тренере для московской команды.

«Леонид Викторович Слуцкий – только он спасет «Динамо». И вернет в Премьер-лигу после того, как Ролан Гусев выведет в ФНЛ», – сказал Мэддисон во время прямой трансляции.