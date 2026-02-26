Введите ваш ник на сайте
Назначения судей на 19-й тур РПЛ

Сегодня, 12:08
5

РФС опубликовал назначения арбитров на 19-й тур РПЛ.

27 февраля (пятница)

«Зенит»«Балтика»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Владимир Казьменко.

28 февраля (суббота)

«Оренбург»«Акрон»: судья – Андрей Прокопов

Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар»«Ростов»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников.

«Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала – «Рубин»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мацюра.

1 марта (воскресенье)

«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Колобаев.

«Сочи» – «Спартак»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Адлан Хатуев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев

Помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Виктор Кулагин.

Глушаков отказал «Динамо» в статусе топ-клуба
Бубнов спрогнозировал две тренерские отставки в РПЛ 2
Семак ответил, почему заблокировал трансфер Педро в Саудовскую Аравию
Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика Ростов Краснодар Оренбург Акрон Локомотив Пари НН Динамо Мх Рубин Динамо Крылья Советов Сочи Ахмат ЦСКА
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1772098324
о, у бом.жей как всегда - свой карманный свистун))))
Ответить
Номэд
1772098649
ПОЗОР бом.жам за прикормленный судейский корпус.
Ответить
subbotaspartak
1772106978
На игру 7 человек... Получают налом?... Аналом?...
Ответить
