Семака обвинили в оскорблении футболиста «Зенита»: «Выставил папуасом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о Венделе.

«Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом», – рассказал Семак про бразильца.

«Я очень удивился, когда прочитал эту историю про Вендела. Тут Сергей Семак не прав! Зачем об этом говорить? Это уже оскорбление человека.

Я сомневаюсь, что он на родном языке читать и считать не умеет, да даже если и на своeм или на русском не умеет... Серeга его публично унизил, выставив папуасом.

Думаю, ну как такие вещи можно рассказывать публично? Не знает язык и фиг с ним! Наплевать на него. Но он хорошо играет в футбол. Больше от него ничего не требуется. Дурак-дураком, ну а что сделаешь?

А этими словами Семак даeт повод для новых кричалок против «Зенита». Сейчас начнут про Вендела что-то кричать. Нехорошая история.

Редактор не должен был пускать такой комментарий. Какой-то чeрный пиар. Ничего страшного, что Вендел не умеет читать, считать, писать. Не говорит по-русски – пускай мычит! Наплевать. Главное – он соображает в футболе», – заявил Пономарев.