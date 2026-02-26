Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семака обвинили в оскорблении футболиста «Зенита»: «Выставил папуасом»

Семака обвинили в оскорблении футболиста «Зенита»: «Выставил папуасом»

Сегодня, 17:11
13

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о Венделе.

«Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом», – рассказал Семак про бразильца.

«Я очень удивился, когда прочитал эту историю про Вендела. Тут Сергей Семак не прав! Зачем об этом говорить? Это уже оскорбление человека.

Я сомневаюсь, что он на родном языке читать и считать не умеет, да даже если и на своeм или на русском не умеет... Серeга его публично унизил, выставив папуасом.

Думаю, ну как такие вещи можно рассказывать публично? Не знает язык и фиг с ним! Наплевать на него. Но он хорошо играет в футбол. Больше от него ничего не требуется. Дурак-дураком, ну а что сделаешь?

А этими словами Семак даeт повод для новых кричалок против «Зенита». Сейчас начнут про Вендела что-то кричать. Нехорошая история.

Редактор не должен был пускать такой комментарий. Какой-то чeрный пиар. Ничего страшного, что Вендел не умеет читать, считать, писать. Не говорит по-русски – пускай мычит! Наплевать. Главное – он соображает в футболе», – заявил Пономарев.

  • 28-летний Вендел проводит 6-й сезон в «Зените».
  • Его статистика: 166 матчей, 22 гола, 39 ассистов.
  • У игрока контракт с петербургским клубом до 30 июня 2029 года.

Еще по теме:
Пономарев отказался хвалить Хайкина: «Потом опять провал и будут хаять его» 2
Пономарев: «Трамп – жесткий человек, а наше руководство сопли распускает» 27
Ветеран ЦСКА верит в чемпионство: «Мы их дернем» 7
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Семак Сергей Пономарев Владимир
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
волчарик
1772116888
Сейчас соглашусь с Пономаревым. Я вот тоже не понял зачем это сейчас вынесли на публичное обсуждение. А несколько лет не знали об этом или вдруг Венделу захотелось такой популярности? Это у Глушенкова язык как флаг на ветру, сам себя хоронит. Складывается впечатление что Семак поплыл.
Ответить
СильныйМозг
1772118226
Все знают, что папуасы, это болельщики спартака.
Ответить
Garrincha58
1772118779
В команде явно микроклимат на нуле сначала Глушенков даёт неподобающее интервью, а Семак вообще зажестил.Я думаю гл.тренера и главного, вечно недовольного, игрока выгнать из команды и всё наладится.
Ответить
S.K.V.
1772118800
Семак поступил как сволочь, нельзя было такое говорить.
Ответить
VVM1964
1772118863
Не, ну какое же это оскорбление, да и ничей главный секрет про атавизм - наличие хвоста, он не выдал !)...
Ответить
TOMSON
1772119559
Учитывая возможности Вендела, он мог с легкостью это исправить. Блин, а как он например телефоном пользуется? Вообще, как он чем либо пользуется? Такое ощущение, что Семака не так поняли..
Ответить
Нейтральный болельщик
1772119958
Напряжение в рядах Зенита продолжает расти, Cемак выносит личные подробности на свет общественности, Глушенков унижает партнеров по команде и политику трансферную клуба, Дуран пришел на 12 матчей что бы унизить Соболева и уехать. Весело конечно (
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772120284
Антарктическая Гуарана (телега Кафешка)... Вот что выбирает чемоданный Вендел... хочет играть за пингвинов по всей видимости...
Ответить
andr45
1772122098
А в чем унижение? Наоборот, имеешь здоровье, попадаешь по мячу и этого достаточно для того, чтобы иметь миллионы)) Вот, например, ТЮКАВИН. Не сегодня-завтра получит красный диплом?) А ведь он, как я понимаю, тоже безграмотный, даже какую специальность получит по диплому прочесть не может, а, тем не менее, процветает) PS «На вопрос о специальности, на которую учится, ТЮКАВИН признался: «Не помню». При этом 23-летний нападающий отметил, что получает отличные оценки.» РИА Новости 5.07.2025 PPS Преподаватель на экзамене спрашивает студентов: - Вопрос на пять, что сдаём? Молчание. - Вопрос на четыре, как меня зовут? Молчание. - Вопрос на три, какого цвета учебник? Сдавленный шёпот Тюкавина: - Во валит гад!
Ответить
sochi-2013
1772129647
Больше похоже на подстрекательство Понамаревым.
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Престианни из «Бенфики» раскрыл, что на самом деле сказал Винисиусу
21:35
4
Гилерме назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
21:21
МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных арбитров
21:00
9
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
20:43
1
Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»
20:16
6
Футболист ЦСКА провел несколько часов в вытрезвителе
19:58
7
Тикнизян – о Галактионове: «Надо быть проще, где его мужское начало?»
19:34
8
Реакция Юрана на безграмотность зенитовца Вендела
19:12
2
Видео«Уфа» показала юмористическое видео после скандала с Агаповым
19:06
2
Все новости
Все новости
В РФС отреагировали на возбуждение дел в отношении 9 футбольных судей
21:45
Челестини: «Команды Гвардиолы и Флика меня профессионально не «вставляют»
20:50
Хлусевич раскрыл, кто убедил его перейти в «Ахмат»
20:30
Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»
20:16
6
Мусаев – о новичке «Краснодара»: «Он может закрыть три позиции»
19:46
Тикнизян – о Галактионове: «Надо быть проще, где его мужское начало?»
19:34
8
Реакция Юрана на безграмотность зенитовца Вендела
19:12
2
Орлов определил безнадежную команду в РПЛ
18:35
Бубнов дал инсайд по будущему Галактионова в «Локомотиве»
18:01
4
Смородская – о словах Семака: «Я в шоке, честно говоря»
17:52
14
У Глушакова есть вопросы к руководству «Спартака»: «Пусть раскроют карты»
17:42
5
Мусаев высказался о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
17:31
1
Семака обвинили в оскорблении футболиста «Зенита»: «Выставил папуасом»
17:11
13
Автор 2 голов в сезоне ЛЧ отказал «Ахмату»
16:26
1
Семин высказался о матче «Зенит» – «Балтика»
16:16
4
Реакция Погребняка на безграмотность зенитовца Вендела
15:47
12
Орлов раскритиковал «Локомотив»: «При Семине такого бы никогда не произошло»
15:42
1
Глушаков отказал «Динамо» в статусе топ-клуба
15:25
3
Бубнов спрогнозировал две тренерские отставки в РПЛ
15:10
4
Семак ответил, почему заблокировал трансфер Педро в Саудовскую Аравию
14:58
6
ФотоТоп-10 самых дорогих свободных агентов из России
14:24
4
«Очередной косяк Галицкого»: Бубнову не понравился трансфер «Краснодара»
13:59
5
Прогноз Рабинера на матч «Сочи» – «Спартак»
13:55
5
Реакция Рабинера на безграмотного игрока в «Зените»
13:34
4
В Португалии подтвердили возможный переход Коутиньо в ЦСКА
13:30
6
Стало известно, чей звонок обеспечил трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА
13:21
Орлов назвал Соболева «поражением» «Зенита»
13:10
6
Появились подтверждения, что за «Зенит» играет безграмотный футболист
13:05
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 