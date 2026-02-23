Пономарев: «Трамп – жесткий человек, а наше руководство сопли распускает»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на хаос в Мексике за несколько месяцев до чемпионата мира.

Беспорядки вспыхнули после убийства силовиками главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса.

Перекрытия дорог и поджоги машин зафиксированы по меньшей мере в восьми мексиканских штатах.

«Трамп наведет порядок перед ЧМ. Ему доложат, и он разгонит эти картели в Мексике.

Дональд – жесткий человек, а наше руководство сопли распускает.

Он в хороших отношениях с Инфантино. Если тот попросит, то сделают все в лучшем виде», – сказал Пономарев.