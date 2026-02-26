«Уфа» показала юмористическое видео после скандала с Агаповым

«Уфа» сняла ролик с отсылкой к скандальной ситуации с Ильей Агаповым.
- Сообщалось, что футболист пьяным залез в музыкальную школу и угрожал охраннице.
- Его задержали сотрудники Росгвардии – он сутки провел в отделении.
- Сам Агапов отрицает дебош.
- 10 февраля он был арендован у ЦСКА.
В опубликованном юмористическом видео Агапов с гитарой стоит возле входа в Уфимское училище искусств.
Его спрашивают: «Илья, ну че там?» Футболист отвечает: «Не приняли!»
После этого в ролике звучит строчка «Весна опять пришла» из песни «Владимирский централ», а на экране появляется текст «Поэтому увидимся на футболе!»
Источник: телеграм-канал «Уфы»