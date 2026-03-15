В «Урале» охарактеризовали задержанного за убийство женщины игрока

Главный тренер «Урала-2» Евгений Аверьянов высказался о задержании Даниила Секача.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о задержании подозреваемого в убийстве женщины на северо-западе Москвы. По данным телеграм-канала SHOT, задержанным оказался 20-летний футболист «Урала-2» Даниил Секач.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Следственного комитета, в квартире погибшей женщины нашли сейф со следами взлома. В СК также сообщили, что несовершеннолетняя дочь потерпевшей стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь квартиры своему «сотруднику».

Главное следственное управление СК по Москве расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). В ведомстве также сообщили, что задержанным оказался уроженец Кисловодска 2005 года рождения.

«Нахожусь в шоке от таких новостей… Надеюсь, что это какая-то ошибка, не верю, что Даниил мог совершить такое. Он максимально спокойный и добрый человек. То, о чем пишут СМИ, утверждают, что это он сделал, не имеет официального подтверждения, и это никак не вяжется с тем, что я сам видел за два месяца работы с Даней. Он один из самых перспективных игроков нашей команды, привлекался к тренировкам основы. Перспектива в футболе у него видимая, есть все, чтобы карьера сложилась хорошо.

Он учится в московском институте, отпросился до понедельника, чтобы решить вопрос с учебой. Мы пять минут говорили с ним, говорил ему, что важно остаться в футболе. Ничего странного в его поведении не заметил», – сказал Аверьянов.

Секач являлся воспитанником школы «Строгино» и подмосковной академии «Мастер-Сатурн», а также играл в академии «Локомотива» и за молодежную команду «Ростова». В сезоне-2025 20-летний футболист провел за «Урал-2» 14 матчей во Втором дивизионе Б.