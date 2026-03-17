Иванов высказался об игроке «Урала», арестованном по подозрению в убийстве

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с арестом 20-летнего центрального защитника второй команды Даниила Секача.
«Это трагедия для всех: для пострадавшей семьи, для футболиста, для родителей, для нас. Но мы ничего не знаем, как и что произошло, это же нефутбольные дела.
Все говорят, что он был спокойным парнем. Я лично с ним не был знаком, видел его два раза в жизни, недавно смотрел игру с «Челябинском-2».
Так что я его не знаю, но ребята отзываются о нем хорошо», – сказал Иванов.
- Секача задержали по подозрению в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы.
- Он признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников.
- Игроку перестали платить зарплату в «Урале».
- Ему грозит пожизненное заключение.
- Тушинский суд Москвы отправил Секача в СИЗО до 15 мая 2026 года.
- После этого против игрока возбудили еще одно дело – о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Источник: «РБ Спорт»