Игрок «Урала-2» признал вину в убийстве

15 марта, 14:20
9

Игроку «Урала-2» Даниилу Секачу предъявлено обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Молодой человек признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников.

По версии следствия, 13 марта обвиняемый, заранее вооружившись болгаркой, ломом и кувалдой, пришел в квартиру жилого дома на Строгинском бульваре – так ему велели телефонные кураторы. В квартире находилась 16-летняя дочь хозяйки, также введенная в заблуждение аферистами – она думала, что к ней пришел следователь.

Затем Секач, полагая, что участвует в оперативных мероприятиях, начал вскрывать сейф, а девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и сообщить, что в их квартире работает сотрудник спецслужб. Однако женщина поняла, что в квартире находится преступник, и хотела обезвредить его сама, но не смогла. Обвиняемый стал требовать от женщины назвать код от сейфа, напал на нее, избил, а потом зарезал ножом.

После убийства хозяйки квартиры он вскрыл сейф, из которого похитил 2 тысячи долларов США и другие ценности. По указанию кураторов фигурант выкинул все похищенное в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили ему отпустить девочку и самому покинуть квартиру. Вскоре его задержали.

На допросе Даниил Секач во всем признался и раскаялся в содеянном. Он сообщил следствию, что более месяца назад ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что он должен принять участие в оперативном мероприятии.

Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об аресте обвиняемого.

  • 20-летний Секач в прошлом году провел 14 матчей за «Урал-2» во Второй лиге.
  • Ранее он выступал за юношеские команды «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и УОР №5 «Мастер-Сатурн».

Источник: «Новый день»
Урал-2 Урал Секач Даниил
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TOMSON
1773573846
Как из черного зеркала история
Ответить
acor94
1773573938
Это случаем не литейный 4 звонил?) это в его полномочиях))
Ответить
Loko_Roma
1773574104
Было у отца 3 сына, старший, средний и футболист
Ответить
subbotaspartak
1773574310
Как всё бездарно.... и загубленные жизни... Печально.
Ответить
ZAITZEFF2011
1773575777
Отмазка для дураков. Испортил жизнь себе и загубил чужую.
Ответить
Император 1
1773576505
Иди.отище
Ответить
Император 1
1773576534
Жалко, что он не объедкина прибил, хотя это не смешно
Ответить
rash1959
1773578925
Ну всё , вскоре и телефоны запретят, максимум останется малява в конверте.
Ответить
Бумбраш
1773584639
Ох уж эта долина, теперь все будут списывать" находился под психологическим влиянием мошенников '
Ответить
