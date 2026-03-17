  • На игрока, обвиненного в убийстве, возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера

На игрока, обвиненного в убийстве, возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера

Сегодня, 12:08
1

На экс-игрока «Урала-2» Даниила Секача завели новое уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее он был обвинен в разбое и убийстве женщины в Москве и заключен под стражу.

Кроме того, была задержана соучастница преступления.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо‑Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины и разбое на северо‑западе столицы.

В ходе проведения следственных действий и оперативно‑розыскных мероприятий была установлена и задержана соучастница преступления. Ею оказалась 22‑летняя москвичка.

По поручению организаторов она приобрела строительный инструмент (болгарку) и доставила его в квартиру на Строгинском бульваре, где обвиняемый совершил убийство хозяйки, а затем с использованием полученного инструмента вскрыл сейф.

Впоследствии, по указанию организаторов, обвиняемый выбросил через окно похищенные денежные средства, ювелирные изделия и другие ценные предметы. Задержанная подобрала их и передала соучастникам.

В ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом г. Москвы об избрании ей меры пресечения.

Кроме того, следователями был проведен тщательный анализ и реконструкция последовательности преступных действий, совершенных обвиняемым.

В отношении него и неустановленных на данный момент соучастников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера, с угрозой применения насилия в отношении потерпевшей, совершенное организованной группой, в отношении несовершеннолетней).

Продолжаются следственные действия и оперативно‑розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников», – говорится в сообщении СК РФ.

  • 20-летний Секач в прошлом году провел 14 матчей за «Урал-2» во Второй лиге.
  • Ранее он выступал за юношеские команды «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и УОР №5 «Мастер-Сатурн».

Еще по теме:
Иванов объяснил, почему «Урал» пока не разорвал контракт с обвиненным в убийстве Секачом
Суд вынес решение по аресту футболиста «Урала» 1
В «Урале» прокомментировали ситуацию с будущим Секача, обвиняемого в убийстве 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Урал-2 Урал Секач Даниил
c 7890
1773750737
Короче изнасилование.А источник-«Матч ТВ» стесняется это слово напечатать.
Главные новости
Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов
22:10
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
80
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
8
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
2
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
6
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
5
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
5
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
6
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
Все новости
Все новости
Иванов высказался об игроке «Урала», арестованном по подозрению в убийстве
17:58
ВидеоФанаты «Торпедо» снова поиздевались над Кононовым
17:36
Иванов объяснил, почему «Урал» пока не разорвал контракт с обвиненным в убийстве Секачом
13:13
На игрока, обвиненного в убийстве, возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера
12:08
1
Березуцкий – о трансферах «Урала»: «Я хотел Педри, Роналду и Месси, но они отказались»
Вчера, 21:46
1
Суд вынес решение по аресту футболиста «Урала»
Вчера, 20:03
1
В «Урале» прокомментировали ситуацию с будущим Секача, обвиняемого в убийстве
Вчера, 19:01
1
«Урал» принял меры в отношении футболиста, обвиняемого в убийстве
Вчера, 15:00
1
В Первой лиге уволили иностранного тренера
Вчера, 14:07
В «Урале» охарактеризовали задержанного за убийство женщины игрока
15 марта
Клуб Первой лиги сменил главного тренера
15 марта
2
Игрок «Урала-2» признал вину в убийстве
15 марта
9
Игрока «Урала» задержали по подозрению в убийстве
14 марта
Ари сообщил, что его мечта связана с Путиным
14 марта
3
Аргентинец из костромского «Спартака» рассказал, чем его удивила Россия
14 марта
1
Стадион бывшего клуба РПЛ снесут ради строительства новой арены за 16 миллиардов
12 марта
3
ВидеоФанаты «Торпедо» поиздевались над Кононовым, поздравив его с 8 марта
8 марта
2
Отменен сегодняшний матч в Первой лиге
8 марта
Видео«Они жопу стирали, а мы вышли в белых перчатках»: в Первой лиге тренер оригинально объяснил поражение
7 марта
1
Раскрыт российский клуб, где Джикия может оказаться летом
6 марта
5
Ташуев назвал лучший алкогольный напиток для футболистов
6 марта
1
Раскрыта сумма, которую «Химки» заплатили судье за победу над «Аланией»
6 марта
9
Фото«Чайка» Комбарова спустя 2 недели вернула экс-спартаковца Маслова
6 марта
Матч Первой лиги перенесли из-за БПЛА
1 марта
Березуцкий прокомментировал поражение в 1-м матче во главе «Урала»
1 марта
Видео1-й гол года в российском футболе забил Пуси после паса пяткой
27 февраля
2
Сезон в России официально возобновился
27 февраля
7
Тихонов сказал, кто из Первой лиги выйдет в РПЛ и стыковые матчи
27 февраля
3
Все новости
