На игрока, обвиненного в убийстве, возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера

На экс-игрока «Урала-2» Даниила Секача завели новое уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее он был обвинен в разбое и убийстве женщины в Москве и заключен под стражу.

Кроме того, была задержана соучастница преступления.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо‑Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины и разбое на северо‑западе столицы.

В ходе проведения следственных действий и оперативно‑розыскных мероприятий была установлена и задержана соучастница преступления. Ею оказалась 22‑летняя москвичка.

По поручению организаторов она приобрела строительный инструмент (болгарку) и доставила его в квартиру на Строгинском бульваре, где обвиняемый совершил убийство хозяйки, а затем с использованием полученного инструмента вскрыл сейф.

Впоследствии, по указанию организаторов, обвиняемый выбросил через окно похищенные денежные средства, ювелирные изделия и другие ценные предметы. Задержанная подобрала их и передала соучастникам.

В ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом г. Москвы об избрании ей меры пресечения.

Кроме того, следователями был проведен тщательный анализ и реконструкция последовательности преступных действий, совершенных обвиняемым.

В отношении него и неустановленных на данный момент соучастников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера, с угрозой применения насилия в отношении потерпевшей, совершенное организованной группой, в отношении несовершеннолетней).

Продолжаются следственные действия и оперативно‑розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников», – говорится в сообщении СК РФ.