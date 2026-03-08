Введите ваш ник на сайте
Отменен сегодняшний матч в Первой лиге

Вчера, 17:29

Игра Первой лиги «Нефтехимик»«Факел» сегодня не состоится.

Она должна была начаться в 17:30 по московскому времени.

«Матч 23-го тура между «Нефтехимиком» и «Факелом» перенесен на резервные даты из-за погодных условий согласно пункту 10.3 регламента Пари первенства по футболу среди команд Первой лиги сезона 2025-2026 годов. ФНЛ сообщит о новой дате матча дополнительно», – говорится в сообщении ФНЛ.

«Температура воздуха в Нижнекамске при контрольном замере за час до начала встречи составила -15,5°С, что не соответствует регламентным нормам. Ко второму тайму могло бы быть уже -20°С, что чревато травмами для игроков. Обе команды решили не рисковать здоровьем футболистов и не проводить сегодня игру», – говорится в сообщении «Факела».

«Болельщики, купившие билеты на матч «Нефтехимик» – «Факел», смогут его посетить в тот день, когда он будет проведен», – отмечается в сообщении «Нефтехимика».

  • Нижнекамский клуб занимает 9-е место в Первой лиге с 31 очком после 22 игр. «Факел» лидирует с 51 баллом.
  • Следующий матч у воронежцев запланирован на 14 марта, у «Нефтехимика» – на 16-е.

Еще по теме:
«Они жопу стирали, а мы вышли в белых перчатках»: в Первой лиге тренер оригинально объяснил поражение 1
Раскрыт российский клуб, где Джикия может оказаться летом 5
Ташуев назвал лучший алкогольный напиток для футболистов 1
Источник: официальный сайт ФНЛ
Россия. PARI Первая лига Факел Нефтехимик
