Березуцкий высказался о возможном увольнении из «Урала» спустя 3 месяца

Василий Березуцкий, главный тренер «Урала», высказался о своем будущем в клубе после поражения от «Родины» (1:3).
«Когда я пойму, что не влияю на ситуацию, что шансов нет, это нормально. Это жизнь, это футбол. В раздевалке долго говорили об игре, о понимании, о подготовке. Это рабочий процесс», – сказал Березуцкий, назначенный в декабре вместо Мирослава Ромащенко.
- «Урал» проиграл «Родине» в 26-м туре Первой лиги.
- После 26 матчей екатеринбургская команда набрала 45 очков и заняла третье место в таблице.
- «Родина» после 26 встреч набрала 49 очков и идет второй. «Факел» лидирует и набрал 53 очка после 25 игр.
