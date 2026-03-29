Березуцкий высказался о возможном увольнении из «Урала» спустя 3 месяца

Василий Березуцкий, главный тренер «Урала», высказался о своем будущем в клубе после поражения от «Родины» (1:3).

«Когда я пойму, что не влияю на ситуацию, что шансов нет, это нормально. Это жизнь, это футбол. В раздевалке долго говорили об игре, о понимании, о подготовке. Это рабочий процесс», – сказал Березуцкий, назначенный в декабре вместо Мирослава Ромащенко.