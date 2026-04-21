Экс-игрок ЦСКА назвал российского тренера, который выступил бы лучше Челестини

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался за отставку Фабио Челестини с поста главного тренера красно-синих.
Он также упомянул Василия Березуцкого, который сейчас возглавляет «Урал».
«Совет директоров клуба будет решать, стоит ли сотрудничать с тренером, когда команда не оправдывает тех надежд, на которые мы рассчитывали.
Думаю, можем попробовать, чтобы клуб возглавил отечественный специалист. Пока ЦСКА возглавляет иностранный тренер, что-то не получается. Исключение – это Николич, здорово готовил команду.
Почему бы не дать шанс российскому тренеру? Хуже, что-ли, было бы? Вряд ли ЦСКА с Васей Березуцким проиграл бы столько игр», – сказал Кузнецов.
- ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 43 очками после 25 туров.
- В этом году команда одержала во всех турнирах 4 победы при 1 ничьей и 5 поражениях.
- Красно-синие сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
Источник: «Советский спорт»