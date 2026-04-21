  • Экс-игрок ЦСКА назвал российского тренера, который выступил бы лучше Челестини

Экс-игрок ЦСКА назвал российского тренера, который выступил бы лучше Челестини

21 апреля, 12:25

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался за отставку Фабио Челестини с поста главного тренера красно-синих.

Он также упомянул Василия Березуцкого, который сейчас возглавляет «Урал».

«Совет директоров клуба будет решать, стоит ли сотрудничать с тренером, когда команда не оправдывает тех надежд, на которые мы рассчитывали.

Думаю, можем попробовать, чтобы клуб возглавил отечественный специалист. Пока ЦСКА возглавляет иностранный тренер, что-то не получается. Исключение – это Николич, здорово готовил команду.

Почему бы не дать шанс российскому тренеру? Хуже, что-ли, было бы? Вряд ли ЦСКА с Васей Березуцким проиграл бы столько игр», – сказал Кузнецов.

  • ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 43 очками после 25 туров.
  • В этом году команда одержала во всех турнирах 4 победы при 1 ничьей и 5 поражениях.
  • Красно-синие сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА Кузнецов Дмитрий Березуцкий Василий Челестини Фабио
