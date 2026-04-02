«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба

«Форталеза» не рассчиталась с «Торпедо» за переход атакующего полузащитника Йейсона Гузмана.
Бразильский клуб не доплатил за трансфер более миллиона евро.
Вероятно, это связано с финансовыми трудностями «Форталезы», из-за которых многие игроки перешли на правах аренды в другие команды, включая Гузмана.
- «Торпедо» продало хавбека в начале прошлой осени.
- В январе 2025 года московский клуб купил Гузмана за 1,8 миллиона евро.
- Это рекордный трансфер в торпедовской истории.
- В составе столичной команды игрок забил 5 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.
Источник: Legalbet