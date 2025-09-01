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Бразилия. Серия А
Команды
Форталеза
€ 6 млн
Форталеза
Форталеза
Бразилия. Серия А
Стадион:
Кастелан
Сайт:
http://fortaleza1918.com.br/
Тренер:
Ренату Пайва
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Таблица
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
«Форталеза» – «Велес Сарсфилд»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.12 09:17
«Гремио» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.28 10:07
Прогноз на точный счeт матча «Форталеза» – «Баия»: Серия A, 19 июля 2025
2025.07.18 09:21
«Форталеза» – «Сеара»: прогноз на матч 14 июля с 64% вероятностью захода ставки
2025.07.11 13:02
Прогноз на точный счeт матча «Форталеза» – «Сеара»: Серия A Бразилии, 14 июля 2025
2025.07.11 09:26
Прогноз на точный счeт матча «Форталеза» – «Сантос»: Серия A, 13 июня 2025
2025.06.12 10:50
Прогноз на точный счeт матча «Форталеза» – «Крузейро»: Серия A, 26 мая 2025
2025.05.25 11:07
Прогноз на точный счет матча «Форталеза» – «Жувентуде»: Бразилия Серия A, 10 мая 2025
2025.05.09 12:43
Фото
Фанаты обсуждают резкое облысение победителя ЛЧ Давида Луиса
2025.04.22 09:02
4
«Форталеза» – «Палмейрас»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2025 с коэффициентом 2.05
2025.04.20 09:52
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37-летний Давид Луис нашел новый клуб
2025.01.21 14:26
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Список клубов, заинтересованных в Клаудиньо
2024.12.19 18:55
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«Спартак» нацелился на опорника из Бразилии
2024.08.12 16:39
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