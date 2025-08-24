25 августа на стадионе «Кастелао» состоится матч 21-го тура чемпионата Бразилии, в котором «Форталеза» примет «Мирассол». Хозяева борются за выживание и находятся в зоне вылета, тогда как гости уверенно держатся в верхней части таблицы и претендуют на зону Кубка Либертадорес. Для обеих команд это противостояние имеет важное турнирное значение.

«Форталеза»

Коллектив проводит крайне неудачный отрезок, набрав лишь 15 очков после 19 туров и занимая предпоследнее место. Команда не выигрывает на протяжении шести матчей и испытывает серьeзные проблемы в обороне: в последних пяти турах пропущено 10 голов. При этом атакующая линия также работает слабо – всего два забитых мяча за пять игр. Лучший бомбардир Хуан Лусеро остаeтся главным оружием в атаке, однако поддержки со стороны партнeров он получает недостаточно. Фактор домашнего поля может сыграть роль, но статистика «Форталезы» пока не даeт оснований ожидать серьeзного прогресса.

«Мирассол»

Гости показывают стабильную игру и заслуженно занимают 7-е место с 29 очками после 18 туров. «Мирассол» отличается организованной атакой и сбалансированной обороной. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и забивает на протяжении 11 туров подряд. В последних пяти встречах «Мирассол» забил 8 голов, в среднем 1.6 за игру, при этом пропустив 6. Слабым местом остаeтся нестабильная защита, которая допускает ошибки, но компенсировать их помогает результативность линии нападения, где лидер Рейналдо продолжает приносить важные очки.

Факты о командах

«Форталеза»

Не выигрывает в 6 последних матчах

В последних 5 играх: 2 забитых и 10 пропущенных

Пропускает в среднем 2.0 гола за матч

Забивает в среднем 0.4 гола за матч

«Мирассол»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Забивает 11 матчей подряд

В последних 5 играх: 8 забитых и 6 пропущенных

Средний показатель: 1.6 гола за игру

Прогноз на матч «Форталеза» – «Мирассол»

Обе команды подходят к игре в разной форме: «Форталеза» в кризисе, а «Мирассол» демонстрирует уверенную серию и претендует на высокие места. Учитывая слабую результативность хозяев и их проблемы в обороне, именно гости выглядят фаворитом этой встречи. При этом «Мирассол» регулярно пропускает, что оставляет шанс для хозяев отметиться хотя бы одним голом. Вероятнее всего, матч получится результативным, но преимущество останется за гостями.

Рекомендованные ставки