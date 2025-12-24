Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Неом» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 25 декабря 2025 с коэффициентом 1.4

24 декабря 2025 8:24
Неом - Аль-Нажма
25 дек. 2025, четверг 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Победа «Неома»
Сделать ставку

25 декабря в рамках 11 тура чемпионата Саудовской Аравии «Неом» на своем поле примет «Аль-Нажму». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева держатся в середине таблицы и сохраняют контакт с верхней частью, тогда как гости замыкают турнир и продолжают серию без побед. Статистика указывает на заметный перевес «Неома», однако проблемы в обороне хозяев добавляют интриги.

«Неом»

«Неом» стабильно забивает и отличается результативной игрой в текущем сезоне. Команда забивает в восьми матчах подряд в рамках лиги, а в последних пяти встречах отметилась семью голами. Александр Ляказетт остается ключевой фигурой в атаке и регулярно создает угрозы у чужих ворот. При этом оборона «Неома» выглядит уязвимой: десять пропущенных мячей за пять игр и серия из семи матчей с пропущенными голами. Тем не менее на своем поле команда чаще контролирует ход встречи и стабильно набирает очки.

«Аль-Нажма»

«Аль-Нажма» проводит крайне сложный отрезок сезона. Команда не выигрывает в девяти последних матчах чемпионата и располагается на последнем месте. В атаке гости испытывают серьезные трудности, забивая в среднем 0.60 гола за игру в последних пяти встречах. При этом оборона регулярно дает сбои: восемь пропущенных мячей за пять матчей и серия из десяти игр с пропущенными голами. Даже на фоне слабых результатов «Аль-Нажма» иногда цепляется за очки, но стабильности ей явно не хватает.

Факты о командах

«Неом»

  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • Забивает «Аль-Нажме» в 5 последних очных матчах

«Аль-Нажма»

  • Не выигрывает в 9 матчах подряд
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем 1.60 пропущенных мяча за игру
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 1
25.12.2025
Аль-Нажма

Прогноз на матч «Неом» – «Аль-Нажма»

Форма и турнирное положение говорят в пользу «Неома». Хозяева регулярно забивают и обладают более качественной атакой, тогда как «Аль-Нажма» испытывает серьезные проблемы как впереди, так и сзади. При этом нестабильная оборона «Неома» оставляет гостям минимальные шансы на гол. Наиболее логичным выглядит выбор ставок, связанных с преимуществом хозяев и умеренной результативностью.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Неома» – коэффициент 1.4
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.40
Победа «Неома»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Нажма Неом
Другие прогнозы
27.12.2025
22:45
1.45
Италия. Серия А, 17 тур
Пиза - Ювентус
Победа «Ювентуса»
27.12.2025
23:00
1.90
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
Нигерия - Тунис
Обе команды забьют
28.12.2025
14:30
1.37
Италия. Серия А, 17 тур
Милан - Верона
Победа «Милана»
28.12.2025
17:00
1.65
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Сандерленд - Лидс
Обе команды забьют
28.12.2025
20:00
1.78
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья - Сассуоло
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 