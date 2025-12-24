25 декабря в рамках 11 тура чемпионата Саудовской Аравии «Неом» на своем поле примет «Аль-Нажму». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева держатся в середине таблицы и сохраняют контакт с верхней частью, тогда как гости замыкают турнир и продолжают серию без побед. Статистика указывает на заметный перевес «Неома», однако проблемы в обороне хозяев добавляют интриги.

«Неом»

«Неом» стабильно забивает и отличается результативной игрой в текущем сезоне. Команда забивает в восьми матчах подряд в рамках лиги, а в последних пяти встречах отметилась семью голами. Александр Ляказетт остается ключевой фигурой в атаке и регулярно создает угрозы у чужих ворот. При этом оборона «Неома» выглядит уязвимой: десять пропущенных мячей за пять игр и серия из семи матчей с пропущенными голами. Тем не менее на своем поле команда чаще контролирует ход встречи и стабильно набирает очки.

«Аль-Нажма»

«Аль-Нажма» проводит крайне сложный отрезок сезона. Команда не выигрывает в девяти последних матчах чемпионата и располагается на последнем месте. В атаке гости испытывают серьезные трудности, забивая в среднем 0.60 гола за игру в последних пяти встречах. При этом оборона регулярно дает сбои: восемь пропущенных мячей за пять матчей и серия из десяти игр с пропущенными голами. Даже на фоне слабых результатов «Аль-Нажма» иногда цепляется за очки, но стабильности ей явно не хватает.

Факты о командах

«Неом»

Забивает в 9 матчах подряд

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру

Забивает «Аль-Нажме» в 5 последних очных матчах

«Аль-Нажма»