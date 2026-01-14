Введите ваш ник на сайте
«Расинг» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 15 января 2026 с коэффициентом 1.72

14 января 2026 9:49
Расинг - Барселона
15 янв. 2026, четверг 23:00 | Испания. Кубок, 1/8 финала
1.64
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
15 января 2026 года в рамках 1/8 финала Кубка Испании «Расинг» на своем поле примет «Барселону». Хозяева представляют Сегунду, но уже доказали, что способны навязывать борьбу более статусным соперникам. Гости подходят к матчу в отличной форме и рассматриваются как один из главных фаворитов турнира, что делает противостояние контрастным, но при этом интригующим.

«Расинг»

«Расинг» уверенно проводит кубковый путь, одержав три победы подряд в турнире и неизменно забивая в этих матчах. Победа над «Вильярреалом» стала главным достижением команды в текущем розыгрыше. В последних пяти встречах клуб забил 7 голов и столько же пропустил, что подчеркивает атакующую направленность, но и определенные проблемы в обороне. При этом команда отличается высокой результативной стабильностью, забивая уже в 25 матчах подряд во всех турнирах.

«Барселона»

«Барселона» подходит к игре на серии из 10 побед подряд. Каталонцы уверенно проходят кубковые стадии, мало пропускают и стабильно реализуют моменты. В последних пяти матчах команда забила 14 голов, пропустив лишь дважды, а также не пропускала в 5 из 7 последних встреч. В очных матчах против «Расинга» преимущество гостей выглядит подавляющим – 7 побед подряд, большинство из которых были «сухими».

Факты о командах

«Расинг»

  • Побеждает в 3 последних матчах Кубка Испании
  • Забивает в 25 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 7 последних матчах

«Барселона»

  • Побеждает в 10 матчах подряд
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Расинг» – «Барселона»

Разница в классе и текущей форме очевидна. «Расинг» способен отличиться за счет агрессивного начала и поддержки домашних трибун, однако «Барселона» гораздо стабильнее и эффективнее в реализации моментов. С учетом статистики личных встреч и оборонительной надежности гостей, наиболее логичным выглядит победный сценарий для каталонцев при контроле хода встречи.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Барселоны» с форой (-1.5) – коэффициент 1.64
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.64
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
Автор: Ланьков Роман
Испания. Кубок Барселона Расинг
