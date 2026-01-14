15 января 2026 года в рамках 1/8 финала Кубка Испании «Расинг» на своем поле примет «Барселону». Хозяева представляют Сегунду, но уже доказали, что способны навязывать борьбу более статусным соперникам. Гости подходят к матчу в отличной форме и рассматриваются как один из главных фаворитов турнира, что делает противостояние контрастным, но при этом интригующим.
«Расинг»
«Расинг» уверенно проводит кубковый путь, одержав три победы подряд в турнире и неизменно забивая в этих матчах. Победа над «Вильярреалом» стала главным достижением команды в текущем розыгрыше. В последних пяти встречах клуб забил 7 голов и столько же пропустил, что подчеркивает атакующую направленность, но и определенные проблемы в обороне. При этом команда отличается высокой результативной стабильностью, забивая уже в 25 матчах подряд во всех турнирах.
«Барселона»
«Барселона» подходит к игре на серии из 10 побед подряд. Каталонцы уверенно проходят кубковые стадии, мало пропускают и стабильно реализуют моменты. В последних пяти матчах команда забила 14 голов, пропустив лишь дважды, а также не пропускала в 5 из 7 последних встреч. В очных матчах против «Расинга» преимущество гостей выглядит подавляющим – 7 побед подряд, большинство из которых были «сухими».
Факты о командах
«Расинг»
- Побеждает в 3 последних матчах Кубка Испании
- Забивает в 25 матчах подряд
- В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в 7 последних матчах
«Барселона»
- Побеждает в 10 матчах подряд
- Забивает в 10 матчах подряд
- В среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- Не пропускает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз на матч «Расинг» – «Барселона»
Разница в классе и текущей форме очевидна. «Расинг» способен отличиться за счет агрессивного начала и поддержки домашних трибун, однако «Барселона» гораздо стабильнее и эффективнее в реализации моментов. С учетом статистики личных встреч и оборонительной надежности гостей, наиболее логичным выглядит победный сценарий для каталонцев при контроле хода встречи.
Рекомендованные ставки
- Победа «Барселоны» с форой (-1.5) – коэффициент 1.64
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85