17 марта в 27-м туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» примет «Газиантеп». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, претендующего на титул, и середняка, переживающего нестабильный период. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и мощную атаку.
Стамбульцы занимают 2-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей. Команда демонстрирует мощную атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр (11 забитых мячей) и забивает в 5 из 7 последних матчей. Талиска с 20 голами – лидер атак. Оборона «Фенербахче» нестабильна – пропуски в 6 последних матчах и 1.40 пропуска в среднем. Важнейшее преимущество – хозяева побеждают «Газиантеп» в 10 последних очных встречах и забивают в 16 последних матчах.
Гости занимают 9-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, но в целом показывает среднюю атаку (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону (1.60 пропуска в среднем). Мохамед Байо с 12 голами – лидер атак. Исторически «Газиантеп» не имеет шансов против «Фенербахче», проиграв все последние встречи с разгромным счетом.
«Факты о командах»
- 2-е место в турнире (57 очков).
- 9-е место в турнире (33 очка).
Прогноз на матч «Фенербахче» – «Газиантеп»
«Фенербахче» имеет колоссальное историческое преимущество и мощно атакует. «Газиантеп» не имеет шансов в очных встречах, проигрывая все последние матчи с крупным счетом. Учитывая, что хозяева штампуют голы в ворота соперника, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Фенербахче» с разницей в 2 и более мяча.
Рекомендованные ставки:
- Фора «Фенербахче» (-1.5) – коэффициент 1.63.
- Инд. тотал «Фенербахче» больше 1.5