«Фенербахче» – «Газиантеп»: прогноз и ставки на матч 17 марта 2026 с коэффициентом 1.63

16 марта 2026 9:18
Фенербахче - Газиантеп
17 мар. 2026, вторник 20:00 | Турция. Суперлига, 27 тур
17 марта в 27-м туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» примет «Газиантеп». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, претендующего на титул, и середняка, переживающего нестабильный период. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и мощную атаку.

«Фенербахче»

Стамбульцы занимают 2-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей. Команда демонстрирует мощную атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр (11 забитых мячей) и забивает в 5 из 7 последних матчей. Талиска с 20 голами – лидер атак. Оборона «Фенербахче» нестабильна – пропуски в 6 последних матчах и 1.40 пропуска в среднем. Важнейшее преимущество – хозяева побеждают «Газиантеп» в 10 последних очных встречах и забивают в 16 последних матчах.

«Газиантеп»

Гости занимают 9-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, но в целом показывает среднюю атаку (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону (1.60 пропуска в среднем). Мохамед Байо с 12 голами – лидер атак. Исторически «Газиантеп» не имеет шансов против «Фенербахче», проиграв все последние встречи с разгромным счетом.

Факты о командах

«Фенербахче»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей (2.20 в среднем).
  • Пропускает в 6 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Побеждает «Газиантеп» в 10 последних очных встречах.
  • 2-е место в турнире (57 очков).

«Газиантеп»

  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Пропускает в 3 последних матчах (1.60 в среднем).
  • 9-е место в турнире (33 очка).

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Газиантеп»

«Фенербахче» имеет колоссальное историческое преимущество и мощно атакует. «Газиантеп» не имеет шансов в очных встречах, проигрывая все последние матчи с крупным счетом. Учитывая, что хозяева штампуют голы в ворота соперника, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Фенербахче» с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Фенербахче» (-1.5) – коэффициент 1.63.
  • Инд. тотал «Фенербахче» больше 1.5

Автор: Миронов Николай
