17 марта в рамках ответного полуфинала FONBET Кубка России «Краснодар» примет ЦСКА. Это противостояние двух равных по классу команд с разной формой и историей личных встреч. Хозяева имеют мощную домашнюю статистику и должны отыгрываться после поражения в первом матче (1:3).

«Краснодар»

«Быки» переживают нестабильный период, пропуская в 5 последних матчах (1.60 гола в среднем). Команда забивает в 4 последних матчах (1.20 гола в среднем) и в 4 последних в Кубке. Важнейшее преимущество – хозяева не проигрывают ЦСКА в 5 из 7 последних домашних встреч и забивают в 4 последних очных матчах. «Краснодар» будет играть первым номером, пытаясь отыграть два мяча.

ЦСКА

Армейцы подходят к матчу с преимуществом после победы 3:1 в первом матче. Команда пропускает в 4 последних матчах Кубка и в 11 последних в целом (1.60 гола в среднем). Атака ЦСКА работает стабильно (1.40 гола в среднем за последние 5 игр). Важный фактор – гости забивают «Краснодару» в 9 последних очных встречах. ЦСКА будет играть вторым номером, рассчитывая на контратаки.

Факты о командах:

«Краснодар»

Забивает в 4 последних матчах Кубка (1.20 в среднем).

Пропускает в 5 последних матчах (1.60 в среднем).

Не проигрывает ЦСКА в 5 из 7 последних домашних встреч.

Забивает ЦСКА в 4 последних матчах.

ЦСКА

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Пропускает в 4 последних матчах Кубка (1.60 в среднем).

Забивает «Краснодару» в 9 последних очных встречах.

Выиграл первый матч 3:1.

Прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА

«Краснодар» будет атаковать с первых минут, пытаясь отыграть два мяча. ЦСКА сделает ставку на оборону и контратаки. Учитывая, что хозяева имеют мощную домашнюю статистику и стабильно забивают, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Краснодара», но этого может не хватить для выхода в финал.

Рекомендованные ставки: