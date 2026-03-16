Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Краснодар» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч 17 марта 2026 с коэффициентом 1.77

16 марта 2026 8:49
Краснодар - ЦСКА
17 мар. 2026, вторник 19:30 | Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
1.77
Победа «Краснодара»
Сделать ставку

17 марта в рамках ответного полуфинала FONBET Кубка России «Краснодар» примет ЦСКА. Это противостояние двух равных по классу команд с разной формой и историей личных встреч. Хозяева имеют мощную домашнюю статистику и должны отыгрываться после поражения в первом матче (1:3).

«Краснодар»

«Быки» переживают нестабильный период, пропуская в 5 последних матчах (1.60 гола в среднем). Команда забивает в 4 последних матчах (1.20 гола в среднем) и в 4 последних в Кубке. Важнейшее преимущество – хозяева не проигрывают ЦСКА в 5 из 7 последних домашних встреч и забивают в 4 последних очных матчах. «Краснодар» будет играть первым номером, пытаясь отыграть два мяча.

ЦСКА

Армейцы подходят к матчу с преимуществом после победы 3:1 в первом матче. Команда пропускает в 4 последних матчах Кубка и в 11 последних в целом (1.60 гола в среднем). Атака ЦСКА работает стабильно (1.40 гола в среднем за последние 5 игр). Важный фактор – гости забивают «Краснодару» в 9 последних очных встречах. ЦСКА будет играть вторым номером, рассчитывая на контратаки.

Факты о командах:

«Краснодар»

  • Забивает в 4 последних матчах Кубка (1.20 в среднем).
  • Пропускает в 5 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Не проигрывает ЦСКА в 5 из 7 последних домашних встреч.
  • Забивает ЦСКА в 4 последних матчах.

ЦСКА

  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в 4 последних матчах Кубка (1.60 в среднем).
  • Забивает «Краснодару» в 9 последних очных встречах.
  • Выиграл первый матч 3:1.

Прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА

«Краснодар» будет атаковать с первых минут, пытаясь отыграть два мяча. ЦСКА сделает ставку на оборону и контратаки. Учитывая, что хозяева имеют мощную домашнюю статистику и стабильно забивают, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Краснодара», но этого может не хватить для выхода в финал.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Краснодара» – коэффициент 1.77.
  • Обе забьют – ДА

1.77
Победа «Краснодара»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок ЦСКА Краснодар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 