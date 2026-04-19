«Газиантеп» – «Кайсериспор»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 2.15

19 апреля 2026 8:02
Газиантеп - Кайсериспор
20 апр. 2026, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 30 тур
20 апреля в рамках 30-го тура турецкой Суперлиги «Газиантеп» на своeм поле примет «Кайсериспор». Хозяева находятся в середине таблицы, а гости – в зоне вылета и не могут выиграть на выезде 9 матчей. «Газиантеп» является фаворитом.

«Газиантеп»

Хозяева подходят к этому матчу в неплохой атакующей форме. Команда забивает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 5 последних. В атаке стабильность – 1.6 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона – слабое место: 1.8 пропущенных в среднем, и «Газиантеп» пропускает в 6 последних матчах. Дома хозяева имеют преимущество: 5 из 7 последних очных встреч с «Кайсериспором» без поражений. В последней игре «Газиантеп» проиграл «Ризеспору» (1:2) и прервал свою небольшую беспроигрышную серию.

«Кайсериспор»

Гости переживают ужасный период. Девять матчей без побед на выезде, 17-е место в таблице – всe идeт к вылету. Оборона катастрофическая: 2.2 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр. В атаке тоже швах – 0.6 гола за игру. В личных встречах с «Газиантепом» у «Кайсериспора» статистика смешанная, но в последней игре они разгромно проиграли «Фенербахче» (0:4) и продолжают свою ужасную выездную серию.

Факты о командах

«Газиантеп»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.60 гола забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних очных матчей с «Кайсериспором»
  • Забивает в 5 последних очных матчах с соперником
  • 11-е место в таблице

«Кайсериспор»

  • Девять матчей без побед на выезде
  • Оборона катастрофическая: 2.20 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 0.60 гола забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Находится в зоне вылета (17-е место)
  • Разгромное поражение от «Фенербахче» (0:4) в последнем туре

Прогноз на матч «Газиантеп» – «Кайсериспор»

«Газиантеп» дома – явный фаворит. «Кайсериспор» в ужасной выездной форме: 9 матчей без побед и катастрофическая оборона (2.2 пропущенных). Хозяева стабильно забивают (5 матчей подряд) и имеют преимущество в личных встречах. Гости вряд ли смогут забить – их атака еле дышит (0.6 гола за игру). «Газиантеп» должен побеждать и продолжать набирать очки.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Газиантепа» – коэффициент 2.15
  • Индивидуальный тотал «Кайсериспора» меньше 0.5

Автор: Мещеряков Денис
Другие прогнозы
20.04.2026
00:30
1.57
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе
Победа «Палмейраса»
20.04.2026
00:30
1.95
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино - Ремо
Тотал меньше 2.5 голов 
20.04.2026
01:30
1.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго - Баия
Победа «Фламенго»
20.04.2026
13:00
3.00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Александрия - Верес
Ничья
20.04.2026
14:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Днепр - Торпедо-БелАЗ
«Торпедо-БелАЗ» не проиграет (X2)
20.04.2026
16:00
2.07
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Арсенал - Белшина
Победа «Арсенала»
