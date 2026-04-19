20 апреля в рамках 30-го тура турецкой Суперлиги «Газиантеп» на своeм поле примет «Кайсериспор». Хозяева находятся в середине таблицы, а гости – в зоне вылета и не могут выиграть на выезде 9 матчей. «Газиантеп» является фаворитом.
«Газиантеп»
Хозяева подходят к этому матчу в неплохой атакующей форме. Команда забивает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 5 последних. В атаке стабильность – 1.6 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона – слабое место: 1.8 пропущенных в среднем, и «Газиантеп» пропускает в 6 последних матчах. Дома хозяева имеют преимущество: 5 из 7 последних очных встреч с «Кайсериспором» без поражений. В последней игре «Газиантеп» проиграл «Ризеспору» (1:2) и прервал свою небольшую беспроигрышную серию.
«Кайсериспор»
Гости переживают ужасный период. Девять матчей без побед на выезде, 17-е место в таблице – всe идeт к вылету. Оборона катастрофическая: 2.2 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр. В атаке тоже швах – 0.6 гола за игру. В личных встречах с «Газиантепом» у «Кайсериспора» статистика смешанная, но в последней игре они разгромно проиграли «Фенербахче» (0:4) и продолжают свою ужасную выездную серию.
Факты о командах
«Газиантеп»
- Забивает в 5 последних матчах
- В среднем: 1.60 гола забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
- Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних очных матчей с «Кайсериспором»
- Забивает в 5 последних очных матчах с соперником
- 11-е место в таблице
«Кайсериспор»
- Девять матчей без побед на выезде
- Оборона катастрофическая: 2.20 пропущенных за последние 5 игр
- В среднем: 0.60 гола забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
- Находится в зоне вылета (17-е место)
- Разгромное поражение от «Фенербахче» (0:4) в последнем туре
Прогноз на матч «Газиантеп» – «Кайсериспор»
«Газиантеп» дома – явный фаворит. «Кайсериспор» в ужасной выездной форме: 9 матчей без побед и катастрофическая оборона (2.2 пропущенных). Хозяева стабильно забивают (5 матчей подряд) и имеют преимущество в личных встречах. Гости вряд ли смогут забить – их атака еле дышит (0.6 гола за игру). «Газиантеп» должен побеждать и продолжать набирать очки.
Рекомендованные ставки
- Победа «Газиантепа» – коэффициент 2.15
- Индивидуальный тотал «Кайсериспора» меньше 0.5