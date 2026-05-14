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«Дамак» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 15 мая 2026 с коэффициентом 1.98

14 мая 2026 7:24
Дамак - Аль-Фейха
15 мая 2026, пятница 19:15 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
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1.98
Обе забьют — да 
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15 мая состоится матч 33-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Дамак» примет «Аль-Фейху». Хозяева ведут борьбу за выживание и находятся в опасной близости от зоны вылета, а гости закрепились в середине таблицы и доигрывают сезон без турнирных задач. Однако история личных встреч и домашний фактор делают «Дамак» фаворитом этого противостояния.

«Дамак»

Клуб из Хамис-Мушаита переживает затяжной спад. Команда проиграла 3 последних матча подряд и пропускает в каждом из них. В последних 5 встречах «Дамак» забил всего 4 мяча (0,80 в среднем) и пропустил 6 (1,20). Валентин Вада с 11 голами в 33 матчах остаeтся главной угрозой в атаке, но поддержки от партнeров не хватает. После поражений от «Аль-Иттихада» (1:2), «Аль-Халиджа» (0:2) и «Аль-Хиляля» (0:1) команда опустилась на 15-е место и теперь отчаянно нуждается в очках. Однако «Дамак» не проигрывает «Аль-Фейхе» в 14 из 16 последних личных встреч и забивает в 7 последних очных матчах – это колоссальное историческое преимущество.

«Аль-Фейха»

Гости доигрывают сезон без особой мотивации. Команда пропускает в 6 последних матчах подряд и в среднем по 1,60 мяча за игру на дистанции 5 встреч. Атака забивает 1,40 мяча в среднем на том же отрезке. Фешн Сакала с 13 голами в 30 матчах ведeт команду вперeд. После поражений от «Аль-Кадисии» (1:2) и «Аль-Хазма» (0:2), а также ничьей с «Аль-Холудом» (1:1) команда занимает 10-е место и не решает турнирных задач. «Аль-Фейха» забивает в 3 последних матчах и в 6 последних очных встречах с «Дамаком», что оставляет гостям надежду на гол.

Факты о командах:

«Дамак»

  • Проигрышная серия из 3 матчей
  • Забивает в среднем 0,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не проигрывает «Аль-Фейхе» в 14 из 16 последних личных встреч
  • Забивает «Аль-Фейхе» в 7 последних очных матчах

«Аль-Фейха»

  • Пропускает в 6 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает «Дамаку» в 6 последних очных матчах
  • Доигрывает сезон без турнирной мотивации

История противостояний

  • «Дамак» не проигрывает в 14 из 16 последних личных встреч
  • «Дамак» забивает в 7 последних очных матчах
  • «Аль-Фейха» забивает в 6 последних личных встречах
  • Последняя встреча: ничья (1:1)

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Фейха»

«Дамак» отчаянно борется за выживание и имеет феноменальную статистику против «Аль-Фейхи» – 14 из 16 последних матчей без поражений. Гости доигрывают сезон и стабильно пропускают. Учитывая, что «Дамак» забивает «Аль-Фейхе» в 7 очных матчах подряд, а гости также стабильно отличаются в личных встречах, наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.98
  • Победа «Дамака» с форой (0)

1.98
Обе забьют — да 
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Дамак
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