«Дамак» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 15 мая 2026 с коэффициентом 1.98

15 мая состоится матч 33-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Дамак» примет «Аль-Фейху». Хозяева ведут борьбу за выживание и находятся в опасной близости от зоны вылета, а гости закрепились в середине таблицы и доигрывают сезон без турнирных задач. Однако история личных встреч и домашний фактор делают «Дамак» фаворитом этого противостояния.
«Дамак»
Клуб из Хамис-Мушаита переживает затяжной спад. Команда проиграла 3 последних матча подряд и пропускает в каждом из них. В последних 5 встречах «Дамак» забил всего 4 мяча (0,80 в среднем) и пропустил 6 (1,20). Валентин Вада с 11 голами в 33 матчах остаeтся главной угрозой в атаке, но поддержки от партнeров не хватает. После поражений от «Аль-Иттихада» (1:2), «Аль-Халиджа» (0:2) и «Аль-Хиляля» (0:1) команда опустилась на 15-е место и теперь отчаянно нуждается в очках. Однако «Дамак» не проигрывает «Аль-Фейхе» в 14 из 16 последних личных встреч и забивает в 7 последних очных матчах – это колоссальное историческое преимущество.
«Аль-Фейха»
Гости доигрывают сезон без особой мотивации. Команда пропускает в 6 последних матчах подряд и в среднем по 1,60 мяча за игру на дистанции 5 встреч. Атака забивает 1,40 мяча в среднем на том же отрезке. Фешн Сакала с 13 голами в 30 матчах ведeт команду вперeд. После поражений от «Аль-Кадисии» (1:2) и «Аль-Хазма» (0:2), а также ничьей с «Аль-Холудом» (1:1) команда занимает 10-е место и не решает турнирных задач. «Аль-Фейха» забивает в 3 последних матчах и в 6 последних очных встречах с «Дамаком», что оставляет гостям надежду на гол.
Факты о командах:
«Дамак»
- Проигрышная серия из 3 матчей
- Забивает в среднем 0,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
- Не проигрывает «Аль-Фейхе» в 14 из 16 последних личных встреч
- Забивает «Аль-Фейхе» в 7 последних очных матчах
«Аль-Фейха»
- Пропускает в 6 последних матчах подряд
- Забивает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
- Забивает «Дамаку» в 6 последних очных матчах
- Доигрывает сезон без турнирной мотивации
История противостояний
- «Дамак» не проигрывает в 14 из 16 последних личных встреч
- «Дамак» забивает в 7 последних очных матчах
- «Аль-Фейха» забивает в 6 последних личных встречах
- Последняя встреча: ничья (1:1)
Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Фейха»
«Дамак» отчаянно борется за выживание и имеет феноменальную статистику против «Аль-Фейхи» – 14 из 16 последних матчей без поражений. Гости доигрывают сезон и стабильно пропускают. Учитывая, что «Дамак» забивает «Аль-Фейхе» в 7 очных матчах подряд, а гости также стабильно отличаются в личных встречах, наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев с голами в обе стороны.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 1.98
- Победа «Дамака» с форой (0)