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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Фейха
€ 16 млн
Аль-Фейха
Аль-Маджмаа
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Маджмаа Спортс Сити
Сайт:
http://www.alfiha.com/
Тренер:
Вук Рашович
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Аль-Шабаб» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
11 сентября
«Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 6-го тура Высшей лиги 2026/2027
7 сентября
Трансляция
«Аль-Фейха» – «Аль-Холуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2026
3 сентября
«Аль-Фейха» – «Аль-Холуд»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
2 сентября
«Аль-Фейха» – «Абха»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
27 августа
Трансляция
«Аль-Таавун» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Аль-Таавун» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
24 августа
Трансляция
«Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Неом» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
«Неом» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
13 августа
Трансляция
«Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2026
21 мая
«Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.6
20 мая
Трансляция
«Дамак» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026
15 мая
«Дамак» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 15 мая 2026 с коэффициентом 1.98
14 мая
«Аль-Фейха» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 1.68
3 мая
«Аль-Холуд» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
29 апреля
«Аль-Фейха» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.47
7 апреля
«Неом» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.90
3 апреля
«Аль-Фейха» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 13 марта 2026 с коэффициентом 2.15
12 марта
«Аль-Охдуд» – «Аль-Фейха»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 2
6 марта
Трансляция
«Аль-Фейха» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026
28 февраля
«Аль-Фейха» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 25 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
24 февраля
«Аль-Таавун» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 20 февраля 2026 с коэффициентом 2.1
19 февраля
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026
13 февраля
Трансляция
«Аль-Фейха» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2026
5 февраля
«Аль-Фейха» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 5 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
4 февраля
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Аль-Кадисия» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 14 января 2026 с коэффициентом 1.8
13 января
Трансляция
«Аль-Фейха» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 декабря 2025
2025.12.25 16:40
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