Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Фейха
Результаты
€ 15,73 млн
Аль-Фейха - результаты матчей
Аль-Маджмаа
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Маджмаа Спортс Сити
Сайт:
http://www.alfiha.com/
Тренер:
Вук Рашович
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 2026/2027
Саудовская Аравия. Кубок Короля. 2025/2026
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 2025/2026
Саудовская Аравия. Кубок Короля. 2024/2025
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 2024/2025
Лига чемпионов АФК. 2023/2024
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 2023/2024
05.11 | 20:30
Аль-Кадисия
0 : 0
Аль-Фейха
31.10 | 17:55
Аль-Фейха
4 : 1
Аль-Файсали
22.10 | 16:40
Аль-Хазм
2 : 2
Аль-Фейха
19.10 | 18:05
Аль-Фейха
2 : 3
Аль-Ахли
15.10 | 17:50
Халидж
2 : 0
Аль-Фейха
11.10 | 16:40
Аль-Фейха
1 : 1
Аль-Рияд
12.09 | 21:00
Аль-Шабаб
0 : 0
Аль-Фейха
08.09 | 21:00
Аль-Иттихад
2 : 1
Аль-Фейха
03.09 | 18:55
Аль-Фейха
2 : 2
Аль-Холуд
28.08 | 19:00
Аль-Фейха
3 : 2
Абха
25.08 | 19:10
Аль-Таавун
0 : 0
Аль-Фейха
20.08 | 21:00
Аль-Фейха
0 : 3
Аль-Хиляль
14.08 | 19:50
Неом
2 : 1
Аль-Фейха
Главные новости
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
2
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
3
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
6
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
2
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
22
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+