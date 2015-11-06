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    Вук Рашович

    Тренер
    Имя Вук
    Фамилия Рашович
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 3 января 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 9 8 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.05.2015 Динамо 4 : 0 Торпедо-БелАЗ
    11.05.2015 Минск 0 : 3 Динамо
    16.05.2015 Динамо 1 : 0 Гранит
    23.05.2015 Витебск 0 : 0 Динамо
    31.05.2015 Динамо 2 : 1 Нафтан
    18.06.2015 Динамо 2 : 0 Слуцк
    27.06.2015 Белшина 0 : 2 Динамо
    05.07.2015 Динамо 1 : 0 Гомель
    12.07.2015 Динамо 2 : 0 Неман
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