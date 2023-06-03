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  • «Динамо» начало переговоры с сербским тренером, работающим в Саудовской Аравии

«Динамо» начало переговоры с сербским тренером, работающим в Саудовской Аравии

3 июня 2023, 09:48
6

Стал известен еще один кандидат на пост главного тренера «Динамо».

Московскую команду может возглавить 50-летний Вук Рашович. Переговоры между сторонами уже начались.

Сербский специалист сейчас работает в клубе «Аль-Фейха» из Саудовской Аравии, однако в его контракте есть различные опции, позволяющие уйти.

  • «Динамо» ищет замену Славише Йокановичу.
  • Москвичи идут на 7-м месте в РПЛ.
  • Рашович владеет русским языком. Он выступал в России за «Крылья Советов» с 2002 по 2003 год.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Рашович Вук
Комментарии (6)
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моэм
1685780149
Сначала высоколобые дубы "СО Динамо" притащили Йокановича ....тот обосрался , а теперь тащят Рашовича работавшего ассистентом Йокановича.....это кажется бредом только мне ?.....а почему не взять скажем хотя бы Парфёнова?....он Тосно вывел в РПЛ , взял Кубок РПЛ , сейчас только за ОДИН сезон вывел фк "Родина" в стыки ,...отличный русский удачливый тренер с идеями.....обидно , когда даже сраный , но иностранец ценится в Динамо выше классного русского.
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neim
1685780365
А что, на Сербии свет клином сошелся, или динамовским "искателям" тренера больше ни куда смотреть не разрешают ?
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paracetamol
1685782372
Откаты, откаты, откаты...
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Garrincha58
1685782853
без тренера иностранца мы засранцы
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Solist345345
1685782909
Бувач даёт заработать только своим землякам. С ними проще договориться о схемах откатов.
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