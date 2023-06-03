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    • «Динамо» начало переговоры с сербским тренером, работающим в Саудовской Аравии

    «Динамо» начало переговоры с сербским тренером, работающим в Саудовской Аравии

    Стал известен еще один кандидат на пост главного тренера «Динамо».

    Московскую команду может возглавить 50-летний Вук Рашович. Переговоры между сторонами уже начались.

    Сербский специалист сейчас работает в клубе «Аль-Фейха» из Саудовской Аравии, однако в его контракте есть различные опции, позволяющие уйти.

    • «Динамо» ищет замену Славише Йокановичу.
    • Москвичи идут на 7-м месте в РПЛ.
    • Рашович владеет русским языком. Он выступал в России за «Крылья Советов» с 2002 по 2003 год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +880

      Solist345345 54 минуты назад

      Бувач даёт заработать только своим землякам. С ними проще договориться о схемах откатов.

      0
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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 55 минут назад

      без тренера иностранца мы засранцы

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      Рейтинг: +18491

      paracetamol > Garrincha58 43 минуты назад

      Не мы, а менты!

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      Рейтинг: +18491

      paracetamol 1 час назад

      Откаты, откаты, откаты...

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      Рейтинг: +20099

      Cleaner 1 час назад

      Вук Рашович, соглашайся. Отработаешь полгода-год и отправят тебя динамовцы в отставку с выплатой ВСЕХ денег по контракту. Беспроигрышный вариант поднять бабла!..)))

      2
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      Рейтинг: +5642

      neim 1 час назад

      А что, на Сербии свет клином сошелся, или динамовским "искателям" тренера больше ни куда смотреть не разрешают ?

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      Рейтинг: +2497

      моэм 1 час назад

      Сначала высоколобые дубы "СО Динамо" притащили Йокановича ....тот обосрался , а теперь тащят Рашовича работавшего ассистентом Йокановича.....это кажется бредом только мне ?.....а почему не взять скажем хотя бы Парфёнова?....он Тосно вывел в РПЛ , взял Кубок РПЛ , сейчас только за ОДИН сезон вывел фк "Родина" в стыки ,...отличный русский удачливый тренер с идеями.....обидно , когда даже сраный , но иностранец ценится в Динамо выше классного русского.

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      Рейтинг: +20099

      Cleaner > моэм 1 час назад

      Динамо гнет свою НЕПОКОБЕЛИМУЮ линию в отношении тренеров!...)))

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