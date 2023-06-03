«Динамо» начало переговоры с сербским тренером, работающим в Саудовской Аравии

Стал известен еще один кандидат на пост главного тренера «Динамо».

Московскую команду может возглавить 50-летний Вук Рашович. Переговоры между сторонами уже начались.

Сербский специалист сейчас работает в клубе «Аль-Фейха» из Саудовской Аравии, однако в его контракте есть различные опции, позволяющие уйти.