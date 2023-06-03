«Динамо» начало переговоры с сербским тренером, работающим в Саудовской Аравии

Стал известен еще один кандидат на пост главного тренера «Динамо».
Московскую команду может возглавить 50-летний Вук Рашович. Переговоры между сторонами уже начались.
Сербский специалист сейчас работает в клубе «Аль-Фейха» из Саудовской Аравии, однако в его контракте есть различные опции, позволяющие уйти.
- «Динамо» ищет замену Славише Йокановичу.
- Москвичи идут на 7-м месте в РПЛ.
- Рашович владеет русским языком. Он выступал в России за «Крылья Советов» с 2002 по 2003 год.
Источник: «РБ Спорт»