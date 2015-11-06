Рашович: «Мы не должны были проигрывать»

Главный тренер минского «Динамо« Вук Рашович после матча Лиги Европы с «Вильярреалом» отметил нехватку опыта у своей команды.

«Мы не должны были проигрывать. Матч получился трудным, но все видели, что «Динамо» умеет показывать качественный футбол. В первом тайме у нас было пару неплохих возможностей. Жаль, что пропустили – на таком уровне ошибок не прощают. Соперник очень быстро сравнял счет.

Пожалуй, нам не хватило концентрации и опыта. А в самой концовке упустили и ничью: пропустили второй гол, но и так бывает. Не смогли оглянуться вокруг, чтобы понять – мы ведем в счете.

В оставшихся поединках против «Рапида» и «Виктории» будем стараться взять очки. Эти игры будут особенно нужны нашей дерзающей молодежи», – считает Рашович.

Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» Мн – «Вильярреал»закончился со счетом 1:2.